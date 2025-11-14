沒錢過活…他偷走小北成功夜市攤商5千元 如願吃免費牢飯3個月

台南小北成功夜市一拌麵攤商今年6月24日深夜收攤時，發現剛收入袋的5千元現金放在車內副駕駛尼龍袋內不翼而飛，讓被害人直呼「辛苦錢真難賺，就這樣被偷走」，警方循線逮捕侯姓男子，他辯稱沒錢吃飯、看醫生，希望可以趕快進去關，台南地院認他犯竊盜罪判刑3月。

台南市警五分局接獲民眾報案，隨即派員前往現場採證、鑑識，並調閱周邊監視畫面，掌握嫌犯特徵，順利逮捕侯男，他坦承犯行，與攤商於警詢及偵訊時指述相符，並有現場照片及監視器錄影畫面擷圖佐證，事證明確。

他表示，已幾天沒吃飯，肚子餓，身體不好，沒錢看醫生，希望可以趕快進去關，可以看醫生養病。他辯稱，逼不得已才下手行竊5000元。

然而，攤商指稱，尼龍袋內應有現金9000元，並向檢方提出1月至6月流水帳為證。攤商表示，被告手法明顯是慣竊，希望重判給予警惕。

檢方指出，流水帳僅能證明所記載日營業額、開銷等，無法藉以推得本案發生當天確切營業額、所失竊金額。本案未查得積極證據足以證明尼龍袋內確有現金9000元，難遽以告訴人片面推估指述，遽對被告為不利認定。

檢方認為，此部分若成立犯罪，因與竊盜犯行是同一行為所犯，屬於同一事實，不另為不起訴處分。