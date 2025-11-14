解體畫面曝！高雄貨車鉤到路樹車體秒崩壞 倒楣騎士趕上班遭砸傷

蔡姓男子今天上午6時42分駕大貨車行經高市大順三路，疑角度未拿捏好，車體鉤到路樹，車頭往前駛時，導致後方車廂瞬間被拉扯解體，崩壞車體掉落波及在旁的陳姓機車騎士，導致陳摔車受傷，幸無大礙。

苓雅警分局指出，蔡姓男子（51歲）今天上午6時42分駕駛大貨車沿大順三路由北向南行駛時，後方車箱鉤到路樹，蔡男渾然未覺，仍將車子往前駛，導致車體和路樹之間遭拉扯，瞬間崩塌。

蔡男貨車車廂瞬間解體，車板砸中趕上班路過的機車騎士陳姓男子（40歲），導致陳男摔倒，所幸僅手腳擦挫傷，經送醫後無大礙。