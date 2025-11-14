快訊

豐原五口命案偵結！一家陷「龐氏騙局」遭詐1536萬 檢起訴李女求刑15年

獨／金管會人事盤全動！證期局張振山、金管會林志吉退休 誰要接？

基隆飲食文化藏日本基因 融合和食、洋食與台灣味

解體畫面曝！高雄貨車鉤到路樹車體秒崩壞 倒楣騎士趕上班遭砸傷

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

蔡姓男子今天上午6時42分駕大貨車行經高市大順三路，疑角度未拿捏好，車體鉤到路樹，車頭往前駛時，導致後方車廂瞬間被拉扯解體，崩壞車體掉落波及在旁的陳姓機車騎士，導致陳摔車受傷，幸無大礙。

苓雅警分局指出，蔡姓男子（51歲）今天上午6時42分駕駛大貨車沿大順三路由北向南行駛時，後方車箱鉤到路樹，蔡男渾然未覺，仍將車子往前駛，導致車體和路樹之間遭拉扯，瞬間崩塌。

蔡男貨車車廂瞬間解體，車板砸中趕上班路過的機車騎士陳姓男子（40歲），導致陳男摔倒，所幸僅手腳擦挫傷，經送醫後無大礙。

警方事後對雙方施以酒測，均無酒駕行為；警方到場訪查周遭，並調閱監視器佐證，初步分析事故原因為蔡男未注意車前狀況及兩車並行的間隔肇禍，肇責待交通大隊分析研判。

蔡姓男子今天上午6時42分駕大貨車行經高市大順三路，車體鉤到路樹，車廂瞬間被拉扯解體，釀1名機車騎士受傷。圖／讀者提供
蔡姓男子今天上午6時42分駕大貨車行經高市大順三路，車體鉤到路樹，車廂瞬間被拉扯解體，釀1名機車騎士受傷。圖／讀者提供
蔡姓男子今天上午6時42分駕大貨車行經高市大順三路，車體鉤到路樹，車廂瞬間被拉扯解體（紅圈處），釀1名機車騎士受傷。圖／讀者提供
蔡姓男子今天上午6時42分駕大貨車行經高市大順三路，車體鉤到路樹，車廂瞬間被拉扯解體（紅圈處），釀1名機車騎士受傷。圖／讀者提供
蔡姓男子今天上午6時42分駕大貨車行經高市大順三路，車體鉤到路樹，車廂瞬間被拉扯解體（紅圈處），釀1名機車騎士受傷。圖／讀者提供
蔡姓男子今天上午6時42分駕大貨車行經高市大順三路，車體鉤到路樹，車廂瞬間被拉扯解體（紅圈處），釀1名機車騎士受傷。圖／讀者提供

路樹 車廂 機車騎士
相關新聞

水表用6000度…赫見台中8旬婦孤獨死成白骨 女兒：半年沒聯絡

台中80多歲曾姓老婦昨被發現陳屍北屯區透天厝內，但遺體已呈現乾屍、白骨，研判死亡多時，全案因水公司發現該戶2個月內用水超...

解體畫面曝！高雄貨車鉤到路樹車體秒崩壞 倒楣騎士趕上班遭砸傷

蔡姓男子今天上午6時42分駕大貨車行經高市大順三路，疑角度未拿捏好，車體鉤到路樹，車頭往前駛時，導致後方車廂瞬間被拉扯解...

龜吼漁港又爆坑殺觀光客！黃金果4顆988元 名嘴痛批：台灣人也照殺不誤

資深媒體人彭華幹昨(13)日在臉書發文指出，他的朋友日前陪僑胞返台旅遊時，在漁港的水果攤購買名為「黃金果」的水果，因為4顆就要價988元，讓他感到強烈不滿，質疑攤商刻意抬價，專門坑殺觀光客，是台灣人也照殺不誤。

沒錢過活…他偷走小北成功夜市攤商5千元 如願吃免費牢飯3個月

台南小北成功夜市一拌麵攤商今年6月24日深夜收攤時，發現剛收入袋的5千元現金放在車內副駕駛尼龍袋內不翼而飛，讓被害人直呼...

影／台65凌晨拖吊車陷火海 司機跳車逃生

新北市台65線快速道路北上9公里板橋路段，今天凌晨發生拖吊車火燒車意外，整個車頭瞬間陷入火海，司機跳車逃生，疑駕駛座下方...

新北三峽公寓3樓昨夜住宅火警1人送醫 起因疑似氣爆引起

新北市三峽區1棟6層樓公寓3樓昨夜發生住宅火警，消防局出動22車77人前往搶救，救出1名男子因吸入濃煙及雙腳受傷送醫。據...

