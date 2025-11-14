聽新聞
0:00 / 0:00
解體畫面曝！高雄貨車鉤到路樹車體秒崩壞 倒楣騎士趕上班遭砸傷
蔡姓男子今天上午6時42分駕大貨車行經高市大順三路，疑角度未拿捏好，車體鉤到路樹，車頭往前駛時，導致後方車廂瞬間被拉扯解體，崩壞車體掉落波及在旁的陳姓機車騎士，導致陳摔車受傷，幸無大礙。
苓雅警分局指出，蔡姓男子（51歲）今天上午6時42分駕駛大貨車沿大順三路由北向南行駛時，後方車箱鉤到路樹，蔡男渾然未覺，仍將車子往前駛，導致車體和路樹之間遭拉扯，瞬間崩塌。
蔡男貨車車廂瞬間解體，車板砸中趕上班路過的機車騎士陳姓男子（40歲），導致陳男摔倒，所幸僅手腳擦挫傷，經送醫後無大礙。
警方事後對雙方施以酒測，均無酒駕行為；警方到場訪查周遭，並調閱監視器佐證，初步分析事故原因為蔡男未注意車前狀況及兩車並行的間隔肇禍，肇責待交通大隊分析研判。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言