聽新聞
0:00 / 0:00
水表用6000度…赫見台中8旬婦孤獨死成白骨 女兒：半年沒聯絡
台中80多歲曾姓老婦昨被發現陳屍北屯區透天厝內，但遺體已呈現乾屍、白骨，研判死亡多時，全案因水公司發現該戶2個月內用水超過6000度，認為異常通報後才曝光；警方昨經鑑識排除外力致死，經聯繫曾婦女兒，其表示已經逾半年沒和媽媽連絡，對死因無意見，後續由檢方相驗。
台中第五分局昨下午1點多獲報，本屯區中清路二段1棟透天厝住戶許久未出門，警員、里長及社工到場查看，驚覺屋主82歲曾姓婦人死亡多時。
警方鑑識認定無外力介入，已聯繫上曾婦女兒，其表示和媽媽已經超過半年沒有聯絡，對死因沒有意見，警方後續將報請台中地檢署相驗釐清死因。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言