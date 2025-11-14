水表用6000度…赫見台中8旬婦孤獨死成白骨 女兒：半年沒聯絡

台中80多歲曾姓老婦昨被發現陳屍北屯區透天厝內，但遺體已呈現乾屍、白骨，研判死亡多時，全案因水公司發現該戶2個月內用水超過6000度，認為異常通報後才曝光；警方昨經鑑識排除外力致死，經聯繫曾婦女兒，其表示已經逾半年沒和媽媽連絡，對死因無意見，後續由檢方相驗。

台中第五分局昨下午1點多獲報，本屯區中清路二段1棟透天厝住戶許久未出門，警員、里長及社工到場查看，驚覺屋主82歲曾姓婦人死亡多時。