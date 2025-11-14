龜吼漁港又爆坑殺觀光客！黃金果4顆988元 名嘴痛批：台灣人也照殺不誤

龜吼漁港再爆坑殺觀光客爭議。 圖／新北市民政局提供

新北市萬里區龜吼漁港再度被指控「坑殺觀光客」。資深媒體人彭華幹昨(13)日在臉書發文指出，他的朋友日前陪僑胞返台旅遊時，在漁港的水果攤購買名為「黃金果」的水果，因為4顆就要價988元，讓他感到強烈不滿，質疑攤商刻意抬價，專門坑殺觀光客，是台灣人也照殺不誤。

彭華幹表示，同行友人因從未見過黃金果而好奇購買，未料秤重後價格近千元，換算一顆將近250元。他上網查詢後發現，同款水果在網路平台一箱9顆（約5斤）僅售750元，而坑人的漁港攤商4顆4斤竟要價988元，相較之下高出數倍，令他直言：「國旅會每況愈下，這些都是原因」。

彭華幹並提及黃金果原產於南美，坦白說不怎麼好吃，當地售價相當低廉，換算後大約是台灣一斤50塊的價格。但在台灣本地種植後，一般市價約為每斤150元左右，雖因切開後容易氧化變色、保存不易，價格略高，但仍不至於達到如此天價。

他痛批：「何況他們外表都是黃皮膚，不是金髮碧眼的洋人，中文是通的，你怎麼殺得下去啊？不怕報警抓你嗎？」由於購買者為兩名女性，擔心爭執影響出遊心情，最終選擇忍痛買單並離去。

該文章隨後引發網友熱議，不少人直呼龜吼漁港過去就曾多次傳出類似情形，認為地方觀光環境管理不足，已影響遊客意願，「真的有夠離譜的水果商」、「這樣做生意的態度能長久嗎？長時間來看只會把消費者傷透心，也會一傳十、十傳百，會有生意才怪。」

彭華幹也對政府觀光政策表達不滿，直言賴清德總統近日才在國際旅展開幕表示，2030年要讓台灣觀光產業破兆元，「難道他不知道這幾年出國旅遊人數大幅高於國旅，來台觀光客從兩岸交惡之後從來沒有再破每年千萬人次。」

彭華幹認為，這不僅是重大警訊，而且嚴重傷害周邊產業生計，痛批總統「背脊為什麼不會發涼？這是唯一台灣除了台積電以外可以跟國際競爭的項目，活生生被你的意識形態搞掛了，所以你講的天方夜譚只有自己聽得懂，就像這種不肖水果攤販，他的價錢只有盤子聽得懂！哀哉台灣！」