影／台65凌晨拖吊車陷火海 司機跳車逃生
新北市台65線快速道路北上9公里板橋路段，今天凌晨發生拖吊車火燒車意外，整個車頭瞬間陷入火海，司機跳車逃生，疑駕駛座下方電線走火引起，詳細起火原因仍待查。
新北市消防局今天凌晨零時8分獲報，台65線快速道路北上9公里板橋路段，發生火燒車事故，消防人車到場時，發現1輛拖吊車車頭已全面陷入火海，27歲潘姓司機已早一步下車逃生。
潘男司機拖吊車行經至事故地點，不明原因熄火並冒出濃煙，他見狀趕緊下車，在沒多久之後，他的車子便開始起火燃燒，而且燒得相當猛烈，宛如一團火球。火勢迅速於凌晨零時28分撲滅，拖吊車主要燃燒位置在駕駛座，無人員傷亡。
據了解，疑似駕駛座下方電線走火引起，詳細起火原因仍待消防局火調人員進一步調查釐清。
