快訊

豐原五口命案偵結！一家陷「龐氏騙局」遭詐1536萬 檢起訴李女求刑15年

獨／金管會人事盤全動！證期局張振山、金管會林志吉退休 誰要接？

基隆飲食文化藏日本基因 融合和食、洋食與台灣味

聽新聞
0:00 / 0:00

影／台65凌晨拖吊車陷火海 司機跳車逃生

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市台65線快速道路北上9公里板橋路段，今天凌晨發生拖吊車火燒車意外，整個車頭瞬間陷入火海，司機跳車逃生，疑駕駛座下方電線走火引起，詳細起火原因仍待查。

新北市消防局今天凌晨零時8分獲報，台65線快速道路北上9公里板橋路段，發生火燒車事故，消防人車到場時，發現1輛拖吊車車頭已全面陷入火海，27歲潘姓司機已早一步下車逃生。

潘男司機拖吊車行經至事故地點，不明原因熄火並冒出濃煙，他見狀趕緊下車，在沒多久之後，他的車子便開始起火燃燒，而且燒得相當猛烈，宛如一團火球。火勢迅速於凌晨零時28分撲滅，拖吊車主要燃燒位置在駕駛座，無人員傷亡。

據了解，疑似駕駛座下方電線走火引起，詳細起火原因仍待消防局火調人員進一步調查釐清。

新北市台65線快速道路北上9公里板橋路段，今天凌晨發生拖吊車火燒車意外，整個車頭瞬間陷入火海，駕駛跳車逃生，疑駕駛座下方電線走火引起。記者王長鼎／翻攝
新北市台65線快速道路北上9公里板橋路段，今天凌晨發生拖吊車火燒車意外，整個車頭瞬間陷入火海，駕駛跳車逃生，疑駕駛座下方電線走火引起。記者王長鼎／翻攝
新北市台65線快速道路北上9公里板橋路段，今天凌晨發生拖吊車火燒車意外，整個車頭瞬間陷入火海，駕駛跳車逃生，疑駕駛座下方電線走火引起。記者王長鼎／翻攝
新北市台65線快速道路北上9公里板橋路段，今天凌晨發生拖吊車火燒車意外，整個車頭瞬間陷入火海，駕駛跳車逃生，疑駕駛座下方電線走火引起。記者王長鼎／翻攝
新北市台65線快速道路北上9公里板橋路段，今天凌晨發生拖吊車火燒車意外，整個車頭瞬間陷入火海，駕駛跳車逃生，疑駕駛座下方電線走火引起。記者王長鼎／翻攝
新北市台65線快速道路北上9公里板橋路段，今天凌晨發生拖吊車火燒車意外，整個車頭瞬間陷入火海，駕駛跳車逃生，疑駕駛座下方電線走火引起。記者王長鼎／翻攝

火燒車
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

新豐鐵皮家具倉庫火警延燒 消防出動15車39人搶救中

影／台南木造平房凌晨火警…屋主驚醒逃生 2%燒燙傷送醫

基層悲歌！警車送修「上下交相困」 員警冒險違規找代駕 明年新制將鬆綁

快速道路事故車留路中…警怕「圖利」不讓拖吊 業者抗議不懂法

相關新聞

水表用6000度…赫見台中8旬婦孤獨死成白骨 女兒：半年沒聯絡

台中80多歲曾姓老婦昨被發現陳屍北屯區透天厝內，但遺體已呈現乾屍、白骨，研判死亡多時，全案因水公司發現該戶2個月內用水超...

解體畫面曝！高雄貨車鉤到路樹車體秒崩壞 倒楣騎士趕上班遭砸傷

蔡姓男子今天上午6時42分駕大貨車行經高市大順三路，疑角度未拿捏好，車體鉤到路樹，車頭往前駛時，導致後方車廂瞬間被拉扯解...

龜吼漁港又爆坑殺觀光客！黃金果4顆988元 名嘴痛批：台灣人也照殺不誤

資深媒體人彭華幹昨(13)日在臉書發文指出，他的朋友日前陪僑胞返台旅遊時，在漁港的水果攤購買名為「黃金果」的水果，因為4顆就要價988元，讓他感到強烈不滿，質疑攤商刻意抬價，專門坑殺觀光客，是台灣人也照殺不誤。

沒錢過活…他偷走小北成功夜市攤商5千元 如願吃免費牢飯3個月

台南小北成功夜市一拌麵攤商今年6月24日深夜收攤時，發現剛收入袋的5千元現金放在車內副駕駛尼龍袋內不翼而飛，讓被害人直呼...

影／台65凌晨拖吊車陷火海 司機跳車逃生

新北市台65線快速道路北上9公里板橋路段，今天凌晨發生拖吊車火燒車意外，整個車頭瞬間陷入火海，司機跳車逃生，疑駕駛座下方...

新北三峽公寓3樓昨夜住宅火警1人送醫 起因疑似氣爆引起

新北市三峽區1棟6層樓公寓3樓昨夜發生住宅火警，消防局出動22車77人前往搶救，救出1名男子因吸入濃煙及雙腳受傷送醫。據...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。