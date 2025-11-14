影／台65凌晨拖吊車陷火海 司機跳車逃生

資深媒體人彭華幹昨(13)日在臉書發文指出，他的朋友日前陪僑胞返台旅遊時，在漁港的水果攤購買名為「黃金果」的水果，因為4顆就要價988元，讓他感到強烈不滿，質疑攤商刻意抬價，專門坑殺觀光客，是台灣人也照殺不誤。

