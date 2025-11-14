新北三峽公寓3樓昨夜住宅火警1人送醫 起因疑似氣爆引起

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市三峽區1棟6層樓公寓3樓昨夜發生住宅火警，消防局出動22車77人前往搶救，救出1名男子因吸入濃煙及雙腳受傷送醫。據了解，疑似氣爆引起，確實起火原因有待進一步調查釐清。

新北市消防局昨晚8時51分獲報，三峽區長泰街1棟6層樓公寓3樓發生住宅火警，出動22車77人前往搶救，員警與消防人車趕抵時，在現場從屋外查看雖無明顯火勢，但可見有濃煙不斷從屋內飄出。

消防人員破門進入屋內搜索，在火災現場發現屋主張姓男子（46歲）雙腳有擦挫傷，且因吸入濃煙感到身體不適，但張男意識清醒，初估無生命危險，由救護車送往三峽恩主公醫院救治。

火勢在昨晚9時9分熄滅，燃燒面積約3平方公尺。據了解，這起火警疑似氣爆引起，確實起火原因有待消陽局火調人員進一步調查釐清。

新北市三峽區長泰街1棟6層樓公寓3樓昨夜發生住宅火警，1名男子受傷送醫，據了解，起因疑似氣爆引起。記者王長鼎／翻攝
新北市三峽區長泰街1棟6層樓公寓3樓昨夜發生住宅火警，1名男子受傷送醫，據了解，起因疑似氣爆引起。記者王長鼎／翻攝
新北市三峽區長泰街1棟6層樓公寓3樓昨夜發生住宅火警，1名男子受傷送醫，據了解，起因疑似氣爆引起。記者王長鼎／翻攝
新北市三峽區長泰街1棟6層樓公寓3樓昨夜發生住宅火警，1名男子受傷送醫，據了解，起因疑似氣爆引起。記者王長鼎／翻攝
新北市三峽區長泰街1棟6層樓公寓3樓昨夜發生住宅火警，1名男子受傷送醫，據了解，起因疑似氣爆引起。記者王長鼎／翻攝
新北市三峽區長泰街1棟6層樓公寓3樓昨夜發生住宅火警，1名男子受傷送醫，據了解，起因疑似氣爆引起。記者王長鼎／翻攝
新北市三峽區長泰街1棟6層樓公寓3樓昨夜發生住宅火警，1名男子受傷送醫，據了解，起因疑似氣爆引起。記者王長鼎／翻攝
新北市三峽區長泰街1棟6層樓公寓3樓昨夜發生住宅火警，1名男子受傷送醫，據了解，起因疑似氣爆引起。記者王長鼎／翻攝
新北市三峽區長泰街1棟6層樓公寓3樓昨夜發生住宅火警，1名男子受傷送醫，據了解，起因疑似氣爆引起。記者王長鼎／翻攝
新北市三峽區長泰街1棟6層樓公寓3樓昨夜發生住宅火警，1名男子受傷送醫，據了解，起因疑似氣爆引起。記者王長鼎／翻攝

三峽
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

提醒這6區關窗 民生社區建案火警...民眾通報濃煙惡臭

蘆社大橋再起步！新北評估進行中 蘆洲交通需求引關注

跨年煙火絕佳觀賞處！新北即時八里左岸4K視角見證淡江大橋風采

小火快逃、濃煙關門！頭份住宅火警一人嗆傷送醫 消防局提醒8字口訣

相關新聞

北市民生社區百億工程竄火燒逾2小時 起火點在地下室 消防難搶救

台北市松山區健康路325巷、由中華工程承攬的民生社區「鳴森苑」都更案工地今天晚上8點55分發生火警，現場火勢從地下室狂竄...

新北三峽公寓3樓昨夜住宅火警1人送醫 起因疑似氣爆引起

新北市三峽區1棟6層樓公寓3樓昨夜發生住宅火警，消防局出動22車77人前往搶救，救出1名男子因吸入濃煙及雙腳受傷送醫。據...

豐原娃娃車自撞分隔島 司機昏迷送醫、6幼童1老師受驚嚇

台中市豐原區今晚有幼兒園娃娃車自撞分隔島，司機疑身體不適昏迷送醫，車上6名幼童和1名老師未受傷，都受到驚嚇，肇事原因由警...

台中平等澄清醫院遭攻擊 男子自稱「沒醫好他的病」...鐵鎚砸毀大門

台中西區平等澄清醫院今晚間驚傳遭攻擊，大門玻璃碎裂一地引起民眾側目，警方查張姓男子自稱「醫院沒把他病醫好」，憤而持鐵鎚到...

「水表用了6千度」引追查 台中八旬婦獨居死在家中成白骨

台中市八旬曾姓婦人獨居，因水公司發現用近2個月已用水超過6千度，經通報轄區警方、里長、社工到場，才發現曾婦已死亡，遺體部...

影／基隆大業隧道晚間3車追撞北上回堵5公里 駕駛：快繞道

國1基隆大業隧道內北上路段，今晚6點多下班尖峰時段發生3車追撞事故，占據北上車道，零件散落，雖然沒有人受傷，但交通嚴重回...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。