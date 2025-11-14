新北三峽公寓3樓昨夜住宅火警1人送醫 起因疑似氣爆引起
新北市三峽區1棟6層樓公寓3樓昨夜發生住宅火警，消防局出動22車77人前往搶救，救出1名男子因吸入濃煙及雙腳受傷送醫。據了解，疑似氣爆引起，確實起火原因有待進一步調查釐清。
新北市消防局昨晚8時51分獲報，三峽區長泰街1棟6層樓公寓3樓發生住宅火警，出動22車77人前往搶救，員警與消防人車趕抵時，在現場從屋外查看雖無明顯火勢，但可見有濃煙不斷從屋內飄出。
消防人員破門進入屋內搜索，在火災現場發現屋主張姓男子（46歲）雙腳有擦挫傷，且因吸入濃煙感到身體不適，但張男意識清醒，初估無生命危險，由救護車送往三峽恩主公醫院救治。
火勢在昨晚9時9分熄滅，燃燒面積約3平方公尺。據了解，這起火警疑似氣爆引起，確實起火原因有待消陽局火調人員進一步調查釐清。
