快訊

MLB／又通殺30張第一名！大谷翔平4奪MVP寫一籮筐紀錄

美官員曝台美貿易談判「取得許多進展」： 年底前有望達成更多協議

全球新冷戰：誰是強權對峙下的海景第一排？

陶朱隱園被買方砍價9千萬後 中工「鳴森苑」建案地下室又失火

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

中工（2515）13日下午重大訊息公告，10月23日「陶朱隱園」17樓交易戶，因「近日新聞報導，客戶提出再次議價，交易金額調整為11.1億元」。不料13日晚間位於台北市民生社區「鳴森苑」工地地下室發生火災，中工13日傍晚發表聲明表示，本次事件初步判斷發生於工地地下三樓區域，目前起火原因尚在釐清。

中華工程指出，針對民生社區「鳴森苑」工地地下室火警，強調持續強化工安管理與預防機制。

中工表示，本次事件初步判斷發生於工地地下三樓區域，目前起火原因尚在釐清。火勢在第一時間即由現場工務人員發現，消防單位亦迅速到場協助撲滅。現場無人員傷亡，財物損失有限，目前火警現場已全面封鎖，並配合消防及相關主管機關進行進一步調查，以釐清詳細原因。

中工指出，對於任何工地安全事件一向秉持最嚴謹的態度，除即刻召開內部檢討會議外，亦同步進行以下改善與強化措施，第一全面檢視各工地臨時用電系統與防火管理機制，確保符合最新安全標準，第二強化施工現場工安教育訓練，提升工務與承攬人員應變與防火意識，第三增設定期安全稽核與突擊檢查制度，第四完善緊急通報與即時應變流程，確保任何異常情況能在最短時間內控制與處理。

中工再次強調，公司自創立以來，始終以「安全、品質、誠信」為最高原則，並持續投資於工安管理系統的升級與人員訓練。我們將以本次事件為警惕，全面檢討、落實預防，避免任何類似事故再次發生，確保工地安全與周邊居民的安心。

中工 工安 陶朱隱園
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

提醒這6區關窗 民生社區建案火警...民眾通報濃煙惡臭

影／澎湖馬公北辰市場暗夜失火 火勢延燒約40平方公尺

倒楣！新北樹林BMW大七行經捷運工地 鐵管吊掛掉落意外被擊中

獨／寶佳系持股再升至13.22％ 中工經營權攻防升溫

相關新聞

北市民生社區百億工程竄火燒逾2小時 起火點在地下室 消防難搶救

台北市松山區健康路325巷、由中華工程承攬的民生社區「鳴森苑」都更案工地今天晚上8點55分發生火警，現場火勢從地下室狂竄...

新北三峽公寓3樓昨夜住宅火警1人送醫 起因疑似氣爆引起

新北市三峽區1棟6層樓公寓3樓昨夜發生住宅火警，消防局出動22車77人前往搶救，救出1名男子因吸入濃煙及雙腳受傷送醫。據...

陶朱隱園被買方砍價9千萬後 中工「鳴森苑」建案地下室又失火

中工（2515）13日下午重大訊息公告，10月23日「陶朱隱園」17樓交易戶，因「近日新聞報導，客戶提出再次議價，交易金...

豐原娃娃車自撞分隔島 司機昏迷送醫、6幼童1老師受驚嚇

台中市豐原區今晚有幼兒園娃娃車自撞分隔島，司機疑身體不適昏迷送醫，車上6名幼童和1名老師未受傷，都受到驚嚇，肇事原因由警...

台中平等澄清醫院遭攻擊 男子自稱「沒醫好他的病」...鐵鎚砸毀大門

台中西區平等澄清醫院今晚間驚傳遭攻擊，大門玻璃碎裂一地引起民眾側目，警方查張姓男子自稱「醫院沒把他病醫好」，憤而持鐵鎚到...

「水表用了6千度」引追查 台中八旬婦獨居死在家中成白骨

台中市八旬曾姓婦人獨居，因水公司發現用近2個月已用水超過6千度，經通報轄區警方、里長、社工到場，才發現曾婦已死亡，遺體部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。