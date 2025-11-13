北市民生社區百億工程竄火燒逾2小時 起火點在地下室 消防難搶救

快訊

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

北市松山區健康路325巷、由中華工程承攬的民生社區「鳴森苑」都更案工地今天晚上8點55分發生火警，現場火勢從地下室狂竄，由於累積大量建材，火勢燃燒至今超過2小時尚未撲滅，北市消防局指出，現場無人受困，由於濃煙恐影響周遭行政區，也提醒信義區、萬華區、松山區、中正區、內湖區、大安區民眾緊閉窗戶。

消防局出動各式消防車33輛、救護車3輛、救災機器人2具、人員78人救火，目前觀察地下4樓仍有火煙，除了出動排煙車進行排煙，也拉水線持續降溫、並入屋灌救。

據了解，建築工地無人受困，由於起火處的地下室堆放大量建材、模板、鋼瓶等，恐釀有毒氣體擴散，消防局同步通知環保局啟動監測。

中工鳴森苑總銷110億元，建案開價每坪160萬起跳，根據591實價登錄預售期至今有24筆成交，實際成交總價最低為5542萬、最高為7542萬，預計2028年Q2完工。

