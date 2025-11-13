北市民生社區百億工程竄火燒逾2小時 起火點在地下室 消防難搶救

台北市松山區健康路325巷、由中華工程承攬的民生社區「鳴森苑」都更案工地今天晚上8點55分發生火警，現場火勢從地下室狂竄，由於累積大量建材，火勢燃燒至今超過2小時尚未撲滅，北市消防局指出，現場無人受困，由於濃煙恐影響周遭行政區，也提醒信義區、萬華區、松山區、中正區、內湖區、大安區民眾緊閉窗戶。

消防局出動各式消防車33輛、救護車3輛、救災機器人2具、人員78人救火，目前觀察地下4樓仍有火煙，除了出動排煙車進行排煙，也拉水線持續降溫、並入屋灌救。

據了解，建築工地無人受困，由於起火處的地下室堆放大量建材、模板、鋼瓶等，恐釀有毒氣體擴散，消防局同步通知環保局啟動監測。