台中平等澄清醫院遭攻擊 男子自稱「沒醫好他的病」...鐵鎚砸毀大門
台中西區平等澄清醫院今晚間驚傳遭攻擊，大門玻璃碎裂一地引起民眾側目，警方查張姓男子自稱「醫院沒把他病醫好」，憤而持鐵鎚到場敲碎玻璃門後離去，有民眾發文揭露張事前就恐嚇醫護「要來砸大門」，警方循線在另間醫院逮到張男，依毀損等罪嫌移送法辦。
民眾發文指出，張男被趕出院前，曾威脅護理人員稱「你們小心一點，我會叫人來砸你們醫院大門」，更感嘆醫護人員無端遭恐嚇實在無奈。
民眾也說，希望醫療資源留給真正需要的人，部分個案有情緒相關狀況，但不能成為違法的正當理由，更不能作為逃避審判、刑責的藉口。
台中第一分局表示，今晚間6點多獲報，西區平等澄清醫院門口玻璃遭毀損，調閱監視器發現張姓男子（52歲）騎機車到現場，拿出鐵鎚敲碎玻璃門離去。
據了解，張男落網自稱「醫院沒把他的病醫好」，心生不滿才拿鐵鎚到場破壞。警方循線追查，今晚8點多在另一間醫院找到張男，警詢後將依違反醫療法、恐嚇及毀損罪嫌，將張移送台中地檢署偵辦。
