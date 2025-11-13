快訊

「水表用了6千度」引追查 台中八旬婦獨居死在家中成白骨

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市八旬曾姓婦人獨居，因水公司發現用近2個月已用水超過6千度，經通報轄區警方、里長、社工到場，才發現曾婦已死亡，遺體部分裸露白骨，判斷已死亡多時，將連絡曾婦家屬、報請檢察官相驗，釐清死因。

台中市第五警分局在今天下午1時26分許接獲報案，北屯區中清路二段一處獨居住戶久未出門，經派員會同里長及社工入內查看，發現住戶曾婦人（82歲）已過世；鑑識人員初步檢視現場無外力介入，將連絡曾婦女兒，報請檢察官相驗釐清死因。

經查，曾婦獨居，未與家人同住，因水公司發現婦住處用水異常，近2個月已用水超過6千度，才通報警方、里長與社工到場查看。

警方進屋時，雖發現曾婦死亡多時，但未發現有水龍頭未關狀況，判斷可能房屋老舊而有漏水情形。

鄰居則說，曾婦撿拾回收物維生，也會參與廟會活動，已有好一陣子沒看到婦人，但也沒聞到異味，街坊才沒發現異狀。

台中市曾姓婦人獨居，今天下午被里長、警方發現已死在住處，檢方將釐清死因。圖／本報資料照
台中市曾姓婦人獨居，今天下午被里長、警方發現已死在住處，檢方將釐清死因。圖／本報資料照

