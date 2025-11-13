新豐家具倉庫火警竄濃煙 竹縣府籲住戶關門窗

新竹縣新豐鄉埔和村一處家具行倉庫今天下午發生火警，現場為鐵皮建築內部悶燒，不斷竄出大量濃煙，警消獲報前往灌救。新竹縣府呼籲下風處民眾緊閉門窗，並請用路人提前改道。

新竹縣消防局透過訊息指出，下午4時53分接獲報案，指新豐鄉埔和村埔頂一處家具行發生火警，立即派遣車組前往，並出動救災機器人投入救援。

消防局指出，現場為鐵皮搭建的家具倉庫，內部呈現悶燒狀態，隨即布水線射水搶救，截至晚間7時，現場救災行動仍持續進行中。

新竹縣政府透過簡訊通報，為確保救災順利及用路安全，請行經周邊路段的民眾配合現場交通指揮引導，並立即提前改道。

縣府指出，為避免火災產生的煙霧影響空氣品質，呼籲火場下風處及鄰近區域的居民立即緊閉門窗，僅保留必要通風，以減少對身體的影響。