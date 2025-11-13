快訊

國軍留營率節節高？ 藍委揭「假留真退」：薪水照領、人不在部隊

森崴虧損風暴延燒、高層請辭 正崴集團3家公司14日復牌

新豐家具倉庫火警竄濃煙 竹縣府籲住戶關門窗

中央社／ 新竹縣13日電

新竹縣新豐鄉埔和村一處家具行倉庫今天下午發生火警，現場為鐵皮建築內部悶燒，不斷竄出大量濃煙，警消獲報前往灌救。新竹縣府呼籲下風處民眾緊閉門窗，並請用路人提前改道。

新竹縣消防局透過訊息指出，下午4時53分接獲報案，指新豐鄉埔和村埔頂一處家具行發生火警，立即派遣車組前往，並出動救災機器人投入救援。

消防局指出，現場為鐵皮搭建的家具倉庫，內部呈現悶燒狀態，隨即布水線射水搶救，截至晚間7時，現場救災行動仍持續進行中。

新竹縣政府透過簡訊通報，為確保救災順利及用路安全，請行經周邊路段的民眾配合現場交通指揮引導，並立即提前改道。

縣府指出，為避免火災產生的煙霧影響空氣品質，呼籲火場下風處及鄰近區域的居民立即緊閉門窗，僅保留必要通風，以減少對身體的影響。

新竹 家具
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

新豐鐵皮家具倉庫火警延燒 消防出動15車39人搶救中

因應作戰與救災需求 國防部：TAK設定從排更新到班

高雄老舊透天厝半夜火警火花四射 一家五口睡夢中急逃生

新北八里大樓火警奪1命 61歲婦人送醫急救無效

相關新聞

影／基隆大業隧道晚間3車追撞北上回堵5公里 駕駛：快繞道

國1基隆大業隧道內北上路段，今晚6點多下班尖峰時段發生3車追撞事故，占據北上車道，零件散落，雖然沒有人受傷，但交通嚴重回...

新豐鐵皮家具倉庫火警延燒 消防出動15車39人搶救中

新竹縣新豐鄉埔和村一間家具行，今天下午4時53分發生火警，新竹縣消防局獲報後，立即派遣15車39人前往，現場家具倉庫內部...

北市松山區連環車禍 有車被撞到「270度大翻覆」...畫面曝

台北市松山區八德路四段今天下午1點多發生連環車禍，48歲陳姓男子疑因精神恍惚，開車沒注意前方路況，直直撞上前方3輛汽車，...

影／生日遇死劫！賓士急左轉未禮讓撞飛直行機車 年輕騎士捲車底不治

桃園市桃園區春日路、桃一街本月10日下午發生嚴重車禍，謝姓男子駕車行經春日路左轉時，當場將對向直行的戴姓騎士撞飛，詎料，...

瞬間強風惹禍！新北小一男童中指遭門夾傷 幸未傷及指骨

新北市汐止區小一男童今天打開教室後門欲走出教室，疑因瞬間強風將門關上，致右手中指遭門夾傷，送醫後確認未傷及指骨，但需進行...

高雄美濃傳槍響 居民自小客車車窗玻璃遭射破

高雄市美濃區今天上午傳槍響，民眾報案稱停放在住家前的自小客車車窗玻璃出現彈孔，員警獲報到場後果真發現玻璃出現放射狀破裂，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。