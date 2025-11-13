快訊

北市松山區連環車禍 有車被撞到「270度大翻覆」...畫面曝

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市松山區八德路四段今天下午1點多發生連環車禍，48歲陳姓男子疑因精神恍惚，開車沒注意前方路況，直直撞上前方3輛汽車，一輛白色的豐田Corolla Cross汽車首當其衝，直接被撞到270度翻覆，所幸受傷人員多僅輕傷，無大礙。

警方調查，陳男開黑色轎車當時沿八德路四段由東往西行駛，行經事發路段時疑精神不濟，車頭追撞前方準備停等紅燈的白色豐田汽車，衝擊力道大，豐田汽車直接翻覆，推撞前方兩輛停等紅燈的計程車；豐田汽車受慣性持續往前，再波及停放在人行道上的兩輛機車。

事故造成黑色轎車車頭全毀，駕駛陳男胸部撞傷並出現頭暈情形；豐田汽車翻覆、車體多處凹損，駕駛42歲李姓男子左手與頭部受傷；兩輛計程車車身均受損，一名運將頸部挫傷，另一名出現頭暈症狀；兩輛機車則車身、車頭受損。

警方依法對4名汽車駕駛進行酒測，結果酒測值均為0；全案依規定製作交通事故報告，詳細肇因仍待進一步釐清。

台北市松山區今天下午發生4車連環撞。記者翁至成／翻攝
