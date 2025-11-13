聽新聞
0:00 / 0:00
新豐鐵皮家具倉庫火警延燒 消防出動15車39人搶救中
新竹縣新豐鄉埔和村一間家具行，今天下午4時53分發生火警，新竹縣消防局獲報後，立即派遣15車39人前往，現場家具倉庫內部悶燒燃燒，消防局出3水線射水搶救，目前持續搶救中。
新竹縣消防局表示，今天下午獲報後，立即派遣新豐、山崎、湖口、豐田、新埔、竹北及第一大隊車組等單位前往，消防人員到場後發現，起火地點為鐵皮家具倉庫，現場火勢集中於內部，呈現悶燒狀態，指揮官立即佈署3條水線進行射水降溫與滅火行動。
目前現場仍持續搶救中，消防局正全力控制火勢並防止延燒，詳細起火原因有待火調人員進一步調查釐清。
新竹縣政府呼籲，請行經周邊的縣民朋友們立即提前改道，並務必配合現場交通指揮的引導，確保安全。為避免火災造成空氣品質的影響，請火場下風處及鄰近區域的民眾，立即緊閉門窗，僅保持必要的通風。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言