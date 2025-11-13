快訊

新豐鐵皮家具倉庫火警延燒 消防出動15車39人搶救中

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹縣新豐鄉埔和村一間家具行，今天下午4時53分發生火警，新竹縣消防局獲報後，立即派遣15車39人前往，現場家具倉庫內部悶燒燃燒，消防局出3水線射水搶救，目前持續搶救中。

新竹縣消防局表示，今天下午獲報後，立即派遣新豐、山崎、湖口、豐田、新埔、竹北及第一大隊車組等單位前往，消防人員到場後發現，起火地點為鐵皮家具倉庫，現場火勢集中於內部，呈現悶燒狀態，指揮官立即佈署3條水線進行射水降溫與滅火行動。

目前現場仍持續搶救中，消防局正全力控制火勢並防止延燒，詳細起火原因有待火調人員進一步調查釐清。

新竹縣政府呼籲，請行經周邊的縣民朋友們立即提前改道，並務必配合現場交通指揮的引導，確保安全。為避免火災造成空氣品質的影響，請火場下風處及鄰近區域的民眾，立即緊閉門窗，僅保持必要的通風。

新竹縣新豐鄉埔和村一間家具行，今天下午4時53分發生火警。圖／消防局提供
新竹縣消防局獲報後，立即派遣15車39人前往，現場家具倉庫內部悶燒燃燒，消防局出3水線射水搶救，目前持續搶救中。圖／消防局提供
