快訊

國軍留營率節節高？ 藍委揭「假留真退」：薪水照領、人不在部隊

森崴虧損風暴延燒、高層請辭 正崴集團3家公司14日復牌

八德外役監辦理志工組訓 落實「修復式司法」精神

桃園電子報／ 桃園電子報

g6wg56 4 scaled
法務部矯正署八德外役監獄為提升志工專業知能、強化輔導成效，舉辦「114年度志工組訓」。圖：八德外役監提供

法務部矯正署八德外役監獄為提升志工專業知能、強化輔導成效，於昨(12)日於該監行政大樓簡報室舉辦「114年度志工組訓」。開幕由典獄長黃鴻禧主持，感謝志工長期投入教化輔導的熱忱奉獻，並期許志工與矯正人員攜手合作，在收容人的心中播下希望的種子，讓重生之花綻放於矯正園地。

g6wg56 3 scaled
專題演講讓志工深刻體會「修復比懲罰更能帶來改變」的精神。圖：八德外役監提供

八德外役監提到，此次特邀請國立台北大學犯罪學研究所所長教授黃蘭媖以「修復式司法概論」為題專題演講。黃蘭媖以深入淺出的方式，說明修復式司法強調的尊重、傾聽與責任承擔，並分享國內外實務案例，展示透過對話與理解，如何促進加害人悔悟、被害人療癒與社區修復，讓志工深刻體會「修復比懲罰更能帶來改變」的精神。

課程尾聲，志工踴躍交流心得，其中一位原住民志工說，過去部落中若發生衝突，皆由耆老主持修復式儀式，雙方以道歉並宴請族人表達歉意與悔過誠意，重建和諧關係。這樣的傳統文化與修復式司法的理念相互呼應，使在場志工對「修復」的意涵有更深層的理解，也更能體會到修復不僅是法律行動，更是人與人之間真誠連結與療癒的過程。

本文章來自《桃園電子報》。原文：八德外役監辦理志工組訓 落實「修復式司法」精神

延伸閱讀：

  1. 天雨路滑國道事故多 做好這些事避免水漂現象
  2. 國中生全面免費接種HPV疫苗 聯新國際醫提醒這件事

外役監 司法
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

媒體爆三接涉弊藍委再檢舉 中油喊配合司法：若報導不實將提告

中油三接疑浮報百億工程費 羅智強向法務部遞交檢舉函

法務部「人權影展月」推廣新篇章 今天開跑

與台大辦法醫電腦斷層研討會 法務部：提升司法鑑識能量

相關新聞

影／基隆大業隧道晚間3車追撞北上回堵5公里 駕駛：快繞道

國1基隆大業隧道內北上路段，今晚6點多下班尖峰時段發生3車追撞事故，占據北上車道，零件散落，雖然沒有人受傷，但交通嚴重回...

新豐鐵皮家具倉庫火警延燒 消防出動15車39人搶救中

新竹縣新豐鄉埔和村一間家具行，今天下午4時53分發生火警，新竹縣消防局獲報後，立即派遣15車39人前往，現場家具倉庫內部...

北市松山區連環車禍 有車被撞到「270度大翻覆」...畫面曝

台北市松山區八德路四段今天下午1點多發生連環車禍，48歲陳姓男子疑因精神恍惚，開車沒注意前方路況，直直撞上前方3輛汽車，...

影／生日遇死劫！賓士急左轉未禮讓撞飛直行機車 年輕騎士捲車底不治

桃園市桃園區春日路、桃一街本月10日下午發生嚴重車禍，謝姓男子駕車行經春日路左轉時，當場將對向直行的戴姓騎士撞飛，詎料，...

瞬間強風惹禍！新北小一男童中指遭門夾傷 幸未傷及指骨

新北市汐止區小一男童今天打開教室後門欲走出教室，疑因瞬間強風將門關上，致右手中指遭門夾傷，送醫後確認未傷及指骨，但需進行...

高雄美濃傳槍響 居民自小客車車窗玻璃遭射破

高雄市美濃區今天上午傳槍響，民眾報案稱停放在住家前的自小客車車窗玻璃出現彈孔，員警獲報到場後果真發現玻璃出現放射狀破裂，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。