法務部矯正署八德外役監獄為提升志工專業知能、強化輔導成效，舉辦「114年度志工組訓」。圖：八德外役監提供

法務部矯正署八德外役監獄為提升志工專業知能、強化輔導成效，於昨(12)日於該監行政大樓簡報室舉辦「114年度志工組訓」。開幕由典獄長黃鴻禧主持，感謝志工長期投入教化輔導的熱忱奉獻，並期許志工與矯正人員攜手合作，在收容人的心中播下希望的種子，讓重生之花綻放於矯正園地。

專題演講讓志工深刻體會「修復比懲罰更能帶來改變」的精神。圖：八德外役監提供

八德外役監提到，此次特邀請國立台北大學犯罪學研究所所長教授黃蘭媖以「修復式司法概論」為題專題演講。黃蘭媖以深入淺出的方式，說明修復式司法強調的尊重、傾聽與責任承擔，並分享國內外實務案例，展示透過對話與理解，如何促進加害人悔悟、被害人療癒與社區修復，讓志工深刻體會「修復比懲罰更能帶來改變」的精神。

課程尾聲，志工踴躍交流心得，其中一位原住民志工說，過去部落中若發生衝突，皆由耆老主持修復式儀式，雙方以道歉並宴請族人表達歉意與悔過誠意，重建和諧關係。這樣的傳統文化與修復式司法的理念相互呼應，使在場志工對「修復」的意涵有更深層的理解，也更能體會到修復不僅是法律行動，更是人與人之間真誠連結與療癒的過程。

本文章來自《桃園電子報》。原文：八德外役監辦理志工組訓 落實「修復式司法」精神