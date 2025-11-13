戴姓騎士送醫後傷重不治。圖：讀者提供

桃園市桃園區11月10日下午4時許發生一起車禍事故。謝姓民眾駕駛小客車行經春日路，左轉進入桃一街時，不慎與春日路對向車道直行的戴姓機車騎士發生碰撞，導致戴姓騎士送醫後傷重不治，詳細肇事原因尚待警方釐清。

小客車行經春日路左轉進入桃一街時，不慎與機車騎士發生碰撞。圖：讀者提供

桃園警分局說明，謝姓自小客駕駛沿春日路往成功路方向，左轉桃一街時，與沿春日路往三民路方向直行之戴姓機車騎士發生碰撞，導致騎士受傷倒地，警方獲報立即趕抵現場，協助傷者送醫，戴姓騎士因傷勢過重於昨(12)日死亡。經實施酒測雙方並無飲酒情事，後續責任由警方釐清中。同時也呼籲駕駛人行經路口，應減速慢行禮讓，以共同維護交通安全。

而社群平台Threads上也有網友發文尋找事發當下行經車輛的行車紀錄器影像，網友表示，路口監視器影像太遠了，看不清楚事發原因，並納悶直行機車正常行駛，怎會被撞後壓在車底整整20分鐘，當時肇事車輛的行車紀錄沒被扣查，隔日筆錄竟只剩至11月2日時的影像。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園騎士遭左轉轎車猛撞身亡 網急尋行車紀錄器找真相