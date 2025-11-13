影／生日遇死劫！賓士急左轉未禮讓撞飛直行機車 年輕騎士捲車底不治

快訊

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園市桃園區春日路、桃一街本月10日下午發生嚴重車禍，謝姓男子駕車行經春日路左轉時，當場將對向直行的戴姓騎士撞飛，詎料，騎士倒地又遭謝捲入車底受困，直到出動堆高機才讓騎士脫困送醫，據了解，事故當天是遭撞騎士的生日，他昨因傷重不治，肇事責任待釐清。

119勤指中心本月10日下午3時58分據報，桃園區春日路需要車禍救助，立刻派出3輛消防車、2輛救護車共12名救難救護人員趕往現場，抵達發現事故現場為巷口，1名男性患者困於車底，初步檢傷發現男子已無呼吸心跳，脫困後由救護人員給予CPR、頸圈長背板固定及IV注射，送往部立桃園醫院救治。

桃園警分局交通中隊長劉偉成則表示，這起車禍起因於駕駛黑色賓士轎車的謝姓男子，由北往南方向，行經春日路欲左轉進桃一街時，由於對向車多，謝男抓緊空檔逕行左轉，未注意也未禮讓對向已逐漸接近街口的直行的機車。

23歲戴姓騎士當場被撞進桃一街口，人車噴飛倒地，而謝男恐因肇事受驚，當下並未急煞停車，仍持續行駛，又將倒在地上的戴姓騎士捲入車底，送醫後仍因傷重，於昨天死亡。據悉，事故當天正是騎士的生日，沒想會遇難。

謝男駕駛黑色賓士車由桃園區春日路左轉進桃一街口時，當場將對向直行的戴姓騎士撞飛後，又將戴男捲入車底受困，送醫急救昨天仍不治。圖／桃園警分局提供
謝男駕駛黑色賓士車由桃園區春日路左轉進桃一街口時，當場將對向直行的戴姓騎士撞飛後，又將戴男捲入車底受困，送醫急救昨天仍不治。圖／桃園警分局提供
謝男駕駛黑色賓士車由桃園區春日路左轉進桃一街口時，當場將對向直行的戴姓騎士撞飛後，又將戴男捲入車底受困，送醫急救昨天仍不治。圖／桃園警分局提供
謝男駕駛黑色賓士車由桃園區春日路左轉進桃一街口時，當場將對向直行的戴姓騎士撞飛後，又將戴男捲入車底受困，送醫急救昨天仍不治。圖／桃園警分局提供
謝男駕駛黑色賓士車由桃園區春日路左轉進桃一街口時，當場將對向直行的戴姓騎士撞飛後，又將戴男捲入車底受困，送醫急救昨天仍不治。圖／桃園警分局提供
謝男駕駛黑色賓士車由桃園區春日路左轉進桃一街口時，當場將對向直行的戴姓騎士撞飛後，又將戴男捲入車底受困，送醫急救昨天仍不治。圖／桃園警分局提供

部立桃園醫院 車禍
