瞬間強風惹禍！新北小一男童中指遭門夾傷 幸未傷及指骨

新北市汐止區小一男童今天打開教室後門欲走出教室，疑因瞬間強風將門關上，致右手中指遭門夾傷，送醫後確認未傷及指骨，但需進行皮膚脫落縫合與末梢神經連結等微創手術治療。校長劉國華對此意外事件高度重視，獲悉後第一時間趕赴醫院關懷，了解學童傷勢及後續就醫情況並依規定校安通報，持續追蹤學童的復原及學習輔導事宜。

校長劉國華今表示，該校許姓小一學生今天中午用餐時間，12時10分打開教室後門時，因瞬間強風將門吹關上，導致右手中指遭門夾到受傷。經緊急送至汐止國泰醫院治療，確認未傷及指骨，但後續仍需進行皮膚脫落部分之縫合與末梢神經連結等微創手術治療。

新北市教育局指出，經連繫學校得知，受傷的是一年級學童，事故發生於今天中午12時許，地點在班級教室。當時為用餐時段，初步了解疑似因門片受風吹動關閉，導致學生右手中指不慎遭夾傷，沒有傷及骨頭。學校第一時間通知護理師、119及家長，並由護理師先進行緊急處置，約12時25分送往汐止國泰醫院進行治療，校長亦全程陪同家長就醫關心。