高雄美濃傳槍響 居民自小客車車窗玻璃遭射破

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市美濃區今天上午傳槍響，民眾報案稱停放在住家前的自小客車車窗玻璃出現彈孔，員警獲報到場後果真發現玻璃出現放射狀破裂，更在車旁地面發現一顆鋼珠彈，懷疑是遭人以空氣槍隨機試槍打中，不過並未造成人員傷亡。

據了解，事發位於美濃區的獅山社區，居民今天上午11時許報案稱，停放於住家前的自小客車玻璃出現裂痕，懷疑遭不明物體損壞，旗山警分局獲報後立刻派警力前往現場查看，發現自小客車左後車窗玻璃一面有裂痕，不過並未貫穿。

警方通報鑑識人員到場採證，在現場地面發現一顆鋼珠，研判可能為彈弓或空氣槍所為，但並未當場抓獲疑似開槍的行為人，不過警方已持續調閱周邊監視畫面追查，目前有鎖定特定對象，可能為隨機試槍，警方強調將持續追查並釐清開槍動機。

美濃居民自家停放在路旁的自小客車車窗玻璃出現彈孔，車內更噴濺玻璃碎片。記者巫鴻瑋／翻攝
美濃居民自家停放在路旁的自小客車車窗玻璃出現彈孔，車內更噴濺玻璃碎片。記者巫鴻瑋／翻攝

美濃 槍響
