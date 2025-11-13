高雄美濃傳槍響 居民自小客車車窗玻璃遭射破

高雄市美濃區今天上午傳槍響，民眾報案稱停放在住家前的自小客車車窗玻璃出現彈孔，員警獲報到場後果真發現玻璃出現放射狀破裂，更在車旁地面發現一顆鋼珠彈，懷疑是遭人以空氣槍隨機試槍打中，不過並未造成人員傷亡。

據了解，事發位於美濃區的獅山社區，居民今天上午11時許報案稱，停放於住家前的自小客車玻璃出現裂痕，懷疑遭不明物體損壞，旗山警分局獲報後立刻派警力前往現場查看，發現自小客車左後車窗玻璃一面有裂痕，不過並未貫穿。