影／凌晨下班開車疑恍神 撞上消防栓、路樹和路邊5輛機車

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

一名男子今天凌晨下班，開車在台中市豐原區疑恍神撞上消防栓、路樹和路邊5輛機車，他的轎車嚴重毀損人沒受傷，警方檢測無酒駕，肇事原因仍調查中。

豐原警分局今天凌晨0時51分接獲報案稱，在豐原區中正路有交通事故發生，員警到場初步調查，39歲林姓男子深夜下班回家途中，開車沿中正路往圓環南路方向直行時，不慎自撞消防栓、路樹及路邊停放的5輛機車。

警方依規定對林男施以酒精濃度測試，林男無飲酒情形；無人員傷亡，警方在調查詳細肇事原因後，將交由交通警察大隊進一步分析研判。

豐原交通分隊長林文斌呼籲，駕駛人行車前應有充分的休息，切勿疲勞駕駛，駕駛時應集中注意力，隨時注意車前路況，深夜行駛燈光不足時，應放慢速度，方能確保自身及其他用路人安全。

一名男子今天凌晨下班，開車在豐原區疑恍神撞上消防栓、路樹和路邊5輛機車。圖／警方提供
豐原 中正路 路樹
