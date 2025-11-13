影／凌晨下班開車疑恍神 撞上消防栓、路樹和路邊5輛機車
一名男子今天凌晨下班，開車在台中市豐原區疑恍神撞上消防栓、路樹和路邊5輛機車，他的轎車嚴重毀損人沒受傷，警方檢測無酒駕，肇事原因仍調查中。
豐原警分局今天凌晨0時51分接獲報案稱，在豐原區中正路有交通事故發生，員警到場初步調查，39歲林姓男子深夜下班回家途中，開車沿中正路往圓環南路方向直行時，不慎自撞消防栓、路樹及路邊停放的5輛機車。
警方依規定對林男施以酒精濃度測試，林男無飲酒情形；無人員傷亡，警方在調查詳細肇事原因後，將交由交通警察大隊進一步分析研判。
豐原交通分隊長林文斌呼籲，駕駛人行車前應有充分的休息，切勿疲勞駕駛，駕駛時應集中注意力，隨時注意車前路況，深夜行駛燈光不足時，應放慢速度，方能確保自身及其他用路人安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言