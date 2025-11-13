老翁不慎跌倒，後腦有擦傷破皮情形。圖：讀者提供

桃園市楊梅警分局持續展現為民服務精神，於近日接連協助2名失智長者，在員警積極的關懷與協助下，成功幫助長者平安返家，深獲家屬感謝與肯定。

楊梅分局表示，幼獅派出所警員吳貴智、蔡宗霖等2員日前接獲報案，稱有一名74歲呂姓老翁倒臥於楊梅區幼獅路二段。警方立即趕往現場，發現老翁後腦有擦傷破皮情形，經救護人員初步處理後，老翁婉拒就醫。警方後續安撫老翁情緒並詢問身分資料，由於對方患有失智症無法清楚表達，經過一番查證後，警方終於確認老翁身分並聯繫家屬到場接回。不過老翁可能因跌倒關係，有行動困難的狀況，為避免意外狀況發生，員警便決定親自護送老翁返家，家屬對警方積極協助、熱心為民的行為深表感謝。

楊梅分局也提到，11月10日上午10時許，楊梅區行善路一帶有一名91歲張姓老婦疑似失智走失。楊梅派出所警務佐楊銘德與警員侯冠毅獲報後即刻前往處理，老婦神色緊張，對於員警的詢問無法清楚回答，員警便先行將老婦帶回派出所並遞上礦泉水休息片刻，經過查證後總算聯繫上家屬。家屬至派出所見到老婦後，焦急的心才得以放下。家屬向警方說，老婦當日上午外出散步時走失，家人遍尋不著，正準備報案時即接獲警方通知。對於員警的熱心協助，家屬頻頻道謝。

警方呼籲，面對邁入超高齡化的社會，家中若有年邁或失智長者，應多加關懷其生活習慣與外出動向，建議配戴可辨識身分的聯絡牌或智慧裝置，以防走失。若發現疑似迷途長者，請民眾主動報警或協助通報，攜手守護長者安全，共創溫馨、安心的社會環境。

本文章來自《桃園電子報》。原文：楊梅7旬翁跌倒撞破頭 幼獅警護送返家