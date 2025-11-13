快訊

萬人連署國高中上午10點上課 教育部曝「暫不參採」理由

9千萬蒸發！寶佳突襲中工驚嚇客戶 「陶朱隱園」買家回頭砍價、11.1億成交

照顧50年不堪重負8旬婦悶死腦麻兒 法官建請特赦…總統府回應了

楊梅7旬翁跌倒撞破頭 幼獅警護送返家

桃園電子報／ 桃園電子報

S 77299763 0
老翁不慎跌倒，後腦有擦傷破皮情形。圖：讀者提供

桃園市楊梅警分局持續展現為民服務精神，於近日接連協助2名失智長者，在員警積極的關懷與協助下，成功幫助長者平安返家，深獲家屬感謝與肯定。

S 77299766 0
老婦外出散步時走失。圖：讀者提供

楊梅分局表示，幼獅派出所警員吳貴智、蔡宗霖等2員日前接獲報案，稱有一名74歲呂姓老翁倒臥於楊梅區幼獅路二段。警方立即趕往現場，發現老翁後腦有擦傷破皮情形，經救護人員初步處理後，老翁婉拒就醫。警方後續安撫老翁情緒並詢問身分資料，由於對方患有失智症無法清楚表達，經過一番查證後，警方終於確認老翁身分並聯繫家屬到場接回。不過老翁可能因跌倒關係，有行動困難的狀況，為避免意外狀況發生，員警便決定親自護送老翁返家，家屬對警方積極協助、熱心為民的行為深表感謝。

楊梅分局也提到，11月10日上午10時許，楊梅區行善路一帶有一名91歲張姓老婦疑似失智走失。楊梅派出所警務佐楊銘德與警員侯冠毅獲報後即刻前往處理，老婦神色緊張，對於員警的詢問無法清楚回答，員警便先行將老婦帶回派出所並遞上礦泉水休息片刻，經過查證後總算聯繫上家屬。家屬至派出所見到老婦後，焦急的心才得以放下。家屬向警方說，老婦當日上午外出散步時走失，家人遍尋不著，正準備報案時即接獲警方通知。對於員警的熱心協助，家屬頻頻道謝。

警方呼籲，面對邁入超高齡化的社會，家中若有年邁或失智長者，應多加關懷其生活習慣與外出動向，建議配戴可辨識身分的聯絡牌或智慧裝置，以防走失。若發現疑似迷途長者，請民眾主動報警或協助通報，攜手守護長者安全，共創溫馨、安心的社會環境。

本文章來自《桃園電子報》。原文：楊梅7旬翁跌倒撞破頭 幼獅警護送返家

延伸閱讀：

  1. 球場外野8/22啟用寵物專區 凌濤：持續打造友善城市
  2. 不敵丹娜絲颱風 楊梅路樹橫躺路中阻通行

老婦 失智症
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

朱系沉潛等待再出發？ 子弟兵開「風向株式會社」網路節目

王義川桃園開講為2026暖身？ 凌濤諷：起手式慢了

殺高意在桃？林佳龍力挺林岱樺 凌濤：目的爭取桃園提名

全代會大咖沒來引質疑 凌濤 : 新舊團隊做了很完整的交接

相關新聞

4歲童遭虐成植物人 幼兒園老師多次發現傷勢…疑錯失通報黃金期

高雄年僅4歲的男童遭生母的鄭姓同居人虐成植物人，鄭男今被雄檢依妨害幼童發育等罪嫌起訴，求處重刑12年；據了解，男童早在今...

高雄阿蓮路旁水溝出現男屍 水深不到10公分仍溺斃

高雄市阿蓮區石安里今天上午驚傳路旁排水溝內有男子倒臥其中，被救起時已無生命跡象，疑似今天凌晨外出後，不慎跌落路旁小水溝中...

影／生日遇死劫！賓士急左轉未禮讓撞飛直行機車 年輕騎士捲車底不治

桃園市桃園區春日路、桃一街本月10日下午發生嚴重車禍，謝姓男子駕車行經春日路左轉時，當場將對向直行的戴姓騎士撞飛，詎料，...

瞬間強風惹禍！新北小一男童中指遭門夾傷 幸未傷及指骨

新北市汐止區小一男童今天打開教室後門欲走出教室，疑因瞬間強風將門關上，致右手中指遭門夾傷，送醫後確認未傷及指骨，但需進行...

高雄美濃傳槍響 居民自小客車車窗玻璃遭射破

高雄市美濃區今天上午傳槍響，民眾報案稱停放在住家前的自小客車車窗玻璃出現彈孔，員警獲報到場後果真發現玻璃出現放射狀破裂，...

影／凌晨下班開車疑恍神 撞上消防栓、路樹和路邊5輛機車

一名男子今天凌晨下班，開車在台中市豐原區疑恍神撞上消防栓、路樹和路邊5輛機車，他的轎車嚴重毀損人沒受傷，警方檢測無酒駕，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。