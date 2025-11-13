2026竹縣消防猛男月曆登場！記錄全年守護瞬間 22日發表會限量送

2026新竹縣消防猛男月曆來了！這群消防員從火場到山海，無論風雨與險境，總站在第一線守護民眾，這次以真實影像記錄每一份勇氣與信念，月曆發表會將於11月22日（周六）下午2點30分將於竹北遠東百貨公司1樓正門廣場舉行，現場限量贈送200本月曆，邀請民眾共襄盛舉。

這群消防隊員有的全副武裝、有的露出結實胸肌，排拿著救援工具，擺出帥氣POSE，自信滿分，他們不只是消防隊員，更化身為月曆主角。這次邀請縣內13位消防員與1位東元醫院簡振宇醫師共同入鏡，展現第一線救災人員的專業與熱血風采。

新竹縣消防局表示，去年因勤務與人力吃緊，未能推出形象月曆，但因民眾多次詢問、熱切期盼，今年特別恢復拍攝與發行，希望透過月曆讓民眾更貼近了解消防工作，感受消防人員日夜守護的辛勞與勇氣。

本年度月曆以「消防員的一天」為主題，透過鏡頭記錄消防員從清晨梳洗、備勤、出勤、健身，到夜間救災的全時段畫面，包含直升機吊掛、急速救援、整理裝備器材、與醫師做傷情交接等，搭配煙霧、光影與真實場景，打造出兼具力量與張力的視覺氛圍，拍攝地點橫跨縣內各消防分隊與訓練現場。

今年是消防局第7次推出消防形象月曆，民眾只要持5張發票，就能兌換1份月曆。消防局會將募集到的發票，全數捐贈給竹縣弱勢團體或機構。