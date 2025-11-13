台東伽藍漁港外籍漁工倒地無心跳 海巡、消防急救送醫搶命

快訊

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東伽藍漁港今天上午發生一起緊急狀況，1名外籍漁工突然在漁市場內倒地昏迷，幸好海巡人員巡港時及時發現，立刻通報消防單位到場，2單位合力搶救後，將人送往馬偕醫院急救。

海巡署東部分署第13岸巡隊表示，早上7點半左右，伽藍安檢所人員在港區巡視時，發現1名外籍漁工倒臥在地、毫無反應。人員立即上前查看，發現他沒有意識，情況相當危急，於是立刻通知消防隊支援。

消防人員趕到後，與海巡人員合力將漁工抬到平坦地點，隨即以心肺復甦術（CPR）搶救。現場一邊壓胸、一邊協調送醫流程，爭取黃金救命時間，隨即由救護車送往馬偕醫院急救。

海巡人員事後也提醒，港區平時人來人往，若民眾看到有人倒地或發生意外，不要慌張，第一時間撥打「118」報案專線，海巡人員會立刻趕到現場協助。

台東伽藍漁港今天上午發生1名外籍漁工突然在漁市場內倒地昏迷，幸好海巡人員巡港時發現，立刻通報消防單位到場，合力將人送往馬偕醫院急救。圖／第13岸巡隊提供
海巡署 馬偕醫院 外籍漁工
