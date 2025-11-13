快訊

影／他開車經台南市東區要左轉...迎面撞上直行車 5人受傷送醫

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

22歲林姓男子今天凌晨開車在林森路一段內側快車道西向東直行，行經長榮路一段路口時想要左轉，當場與對向26歲的廖姓男子駕駛車輛發生碰撞，雙方駕駛與廖車上的3名乘客身體均受擦挫傷；警方到場確認駕駛均沒有酒駕，詳細肇事原因與責任歸屬尚待調查釐清。

台南市消防局今天凌晨0時許接獲報案，東區長榮路一段、林森路一段路口發生車禍，造成5人受傷，消防到場發現是兩輛轎車碰撞，分別將3男2女送醫治療；據了解，兩輛轎車車頭都嚴重毀損，其中一輛還撞在路樹上，車頭凹陷。

轄區第一警分局交通組長黃文村說明，林姓男子今天凌晨0時許開車沿林森路一段內側快車道西向東直行，至事故地點要左轉，廖姓男子開車沿林森路一段內側快車道東向西直行，雙方發生碰撞肇事；兩車車駕駛及三名乘客，身體均多處擦挫傷。

林的車上沒有乘客，廖的車上則有廖姓男子、林姓與張姓女子共3名乘客，5人均受傷送醫；警方確認，雙方經酒測均無飲酒情事，肇事原因尚待調查釐清中。分局呼籲，車輛行經路口，應減速慢行，並注意左右來車，以保障自身及其他用路人安全。

22歲林姓男子今天凌晨開車在林森路一段內側快車道西向東直行，行經長榮路一段路口時想要左轉，當場與對向車輛碰撞。記者袁志豪／翻攝
