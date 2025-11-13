聽新聞
0:00 / 0:00
影／他開車經台南市東區要左轉...迎面撞上直行車 5人受傷送醫
22歲林姓男子今天凌晨開車在林森路一段內側快車道西向東直行，行經長榮路一段路口時想要左轉，當場與對向26歲的廖姓男子駕駛車輛發生碰撞，雙方駕駛與廖車上的3名乘客身體均受擦挫傷；警方到場確認駕駛均沒有酒駕，詳細肇事原因與責任歸屬尚待調查釐清。
台南市消防局今天凌晨0時許接獲報案，東區長榮路一段、林森路一段路口發生車禍，造成5人受傷，消防到場發現是兩輛轎車碰撞，分別將3男2女送醫治療；據了解，兩輛轎車車頭都嚴重毀損，其中一輛還撞在路樹上，車頭凹陷。
轄區第一警分局交通組長黃文村說明，林姓男子今天凌晨0時許開車沿林森路一段內側快車道西向東直行，至事故地點要左轉，廖姓男子開車沿林森路一段內側快車道東向西直行，雙方發生碰撞肇事；兩車車駕駛及三名乘客，身體均多處擦挫傷。
林的車上沒有乘客，廖的車上則有廖姓男子、林姓與張姓女子共3名乘客，5人均受傷送醫；警方確認，雙方經酒測均無飲酒情事，肇事原因尚待調查釐清中。分局呼籲，車輛行經路口，應減速慢行，並注意左右來車，以保障自身及其他用路人安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言