懷疑妻子出軌！北市男怒持短鋸衝公司理論 警循線逮人

52歲楊姓男子懷疑50歲黃姓妻子在外跟同事有染，今天早上抄起工作用的短鋸至妻子工作處理論，碰巧遇見要找的對象就是一頓興師問罪，黃妻見狀立刻拉住阻止，警方獲報趕抵，在變電箱附近找到楊男丟棄用的短鋸，警詢後依恐嚇、傷害等罪嫌送辦。

松山警方今天早上9點多獲報，八德路三段有人持刀與人爭執，趕抵現場人已散去，在附近找到涉嫌人楊男，但他手上已沒有違禁品，調閱監視器畫面發現他把短鋸藏在變電箱內，找到後依法查扣。

警方將楊男帶回派出所偵詢，釐清了解，楊男懷疑妻子跟工作的男同事有染，才持短鋸到場理論，恰巧在一樓遇到對方，正要上前攻擊就被黃妻環抱阻擋，對方在爭執時跌倒受傷，且不滿被恐嚇憤怒提告傷害罪和恐嚇罪。

松山警方表示，衝突雖未造成人員受傷，但街頭持械行為已涉公共安全，警方依法送辦，並依規定協助黃女通報家暴；也呼籲民眾面對情感或家庭糾紛時應冷靜處理，切勿一時衝動釀成憾事。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線