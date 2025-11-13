聽新聞
高雄阿蓮路旁水溝出現男屍 水深不到10公分仍溺斃
高雄市阿蓮區石安里今天上午驚傳路旁排水溝內有男子倒臥其中，被救起時已無生命跡象，疑似今天凌晨外出後，不慎跌落路旁小水溝中，雖然水深不到10公分仍發生意外，警方初步判定沒有外力介入，但已報請檢察官相驗遺體。
據了解，跌入水溝喪命的是46歲的沈姓男子，家屬稱他今天凌晨外出後便徹夜未歸，因此一早就拜託當地里長用廣播協助找人，但里長上午8時許巡視鄉里內時，赫然在民生路的路旁水溝中發現沈男的身影。
沈男跌落路旁高度不到1公尺高的水溝內，但被救起時早已沒了呼吸心跳，警方第一時間派鑑識人員現場採證，初步排除有外力介入，但仍需要釐清死因。警方同時呼籲民眾夜間或清晨外出應注意行走安全，避免獨自前往光線昏暗、地勢不平之處，以防發生意外。
