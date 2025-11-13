高雄阿蓮路旁水溝出現男屍 水深不到10公分仍溺斃

高雄市阿蓮區石安里今天上午驚傳路旁排水溝內有男子倒臥其中，被救起時已無生命跡象，疑似今天凌晨外出後，不慎跌落路旁小水溝中，雖然水深不到10公分仍發生意外，警方初步判定沒有外力介入，但已報請檢察官相驗遺體。

據了解，跌入水溝喪命的是46歲的沈姓男子，家屬稱他今天凌晨外出後便徹夜未歸，因此一早就拜託當地里長用廣播協助找人，但里長上午8時許巡視鄉里內時，赫然在民生路的路旁水溝中發現沈男的身影。