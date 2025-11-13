聽新聞
影／太嗨？開車邊玩仙女棒 高市警出手…查辦危險駕駛人
高雄市今天清晨1輛轎車駕駛人一路邊開車邊燃放鞭炮，令路人傻眼。警方調閱監錄系統，鎖定車主，將通知到案說明。警方表示，危險駕車可能涉及公共危險罪嫌；消防局也可依高雄市爆竹煙火施放管制自治條例，開罰最高15萬元罰鍰。
據警方調閱監錄系統，發現這輛白色轎車在今天清5點49分，經過高雄市苓雅區三多二路，不僅跨越車道行駛，駕駛人並邊開車邊燃放仙女棒，令路人吃驚。警方根據車籍資料，鎖定60歲李姓男子，將通知他到案說明。
高雄市警苓雅分局表示，駕駛人跨越車道行駛，違反道路交通管理處罰條例，可罰處600元至以上1800元罰鍰；行駛中燃放鞭炮，也危險駕駛，依同法可處6000元至3萬6000元罰鍰，若造成他人身體、財物損失，可依社會秩序維護法，處3日以下拘留或3萬元罰鍰，或依刑法公共危險罪嫌送辦。
由於高雄市爆竹煙火施放管制自治條例規定，晚間10時至隔天上午8時禁止施放爆竹煙火，就算是「一般爆竹煙火」包含仙女棒，如違反規定，可處3萬元至15萬元罰鍰。
