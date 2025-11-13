快訊

獨／高雄男遭追撞反吞違規單 貼文辱警討拍…網一面倒挺警

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市蘇姓男子上月13日駕自小貨車紅燈停機車停等區遭騎士追撞，雖無人受傷，但警方開出可罰900至1800元舉發單，蘇不滿貼文辱警「當婊子還想立貞節牌坊」討拍，結果被網友揪出曾因闖紅燈開罰，酸「違規仔還想討拍」，嚇得連網站也關了。

網路社群Threads有網友貼出一名蘇姓網友貼文，指黃姓警員是一個雙面刀鬼，「事故你處理，紅單也是你開，當初在事故現場說可能有紅單，問你大概多少錢，你說不知道，還說看同事會不會開而已，結果是你開出的，套一句俗語，當婊子還想立貞節牌坊，真是表裡不一啊。」

該名蘇姓網友貼文並附上一張舉發單，單子內容顯示是一起發生在10月13日上午11時13分的車禍事故，蘇男因為被開罰，認為自己很無辜卻侮辱員警，PO文上網討拍。

結果網友一面倒的挺警方，有網友眼尖揪出蘇男曾於今年8月24日在左營區明誠二路與富國路口，駕車闖紅燈收到2700元罰單，有網友因此酸蘇男「違規仔還想討拍」；有網友則建議該名黃姓警員可以截圖開吉（提告）；由於網友一面倒挺警，蘇為避免困擾，後來將網站關閉。

轄區三民二警分局指出，當天蘇男駕小貨車在民族一路與鼎山街停等紅燈，遭程姓機車騎士追撞，黃姓警員到場處理，因無人受傷，屬單純事故。

因蘇男貨車停在機車停等區，違反道路交通管理處罰條例第60條第2項第3款規定，駕駛人不遵守道路交通標線，可開立900元至1800元以下罰單，當天黃姓警員依規定舉發，並無不妥。對於被蘇男辱罵「婊子」一事，黃員輾轉接獲同事好意轉來的截圖，知悉後並無提告之意。

高市蘇姓男子上月13日駕車紅燈停機車停等區遭騎士追撞，警方開出可罰900至1800元舉發單，蘇不滿貼文辱警「當婊子還想立貞節牌坊」討拍。圖／讀者提供
高市蘇姓男子上月13日駕車紅燈停機車停等區遭騎士追撞，警方開出可罰900至1800元舉發單，蘇不滿貼文辱警「當婊子還想立貞節牌坊」討拍。圖／讀者提供
高市蘇姓男子上月13日駕自小貨車因紅燈停在機車停等區遭機車追撞，因警方開出可罰900至1800元舉發單，蘇貼文辱警「婊子」討拍，結果被網友揪出蘇曾闖紅燈挨罰的違規紀錄。圖／讀者提供
高市蘇姓男子上月13日駕自小貨車因紅燈停在機車停等區遭機車追撞，因警方開出可罰900至1800元舉發單，蘇貼文辱警「婊子」討拍，結果被網友揪出蘇曾闖紅燈挨罰的違規紀錄。圖／讀者提供

闖紅燈 警察 罰單
