影／颱風天男子凌晨新店開車恍神 機車停路邊慘遭刷一排

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市楊姓男子昨天凌晨開車返家行經新店區北新路2段，疑似精神不濟，一時恍神，擦撞停放路邊停車格內機車共14輛。楊男雖腳部挫傷，但拒絕警方協助就醫，警方也通知受害車主出面處理，詳細肇事原因有待後續調查釐清。

新北市警方昨天颱風天於凌晨2時許獲報，在新店區北新路2段往碧潭方向，就在北新路與民族路口旁發生車禍意外，由於事故地點斜對面就是江陵派出所，新店警方獲報迅速到場，發現1輛白色休旅車撞上停放路邊機車停車格內整排機車，經查共有14輛機車毀損嚴重。

據了解，肇事車主楊姓男子（37歲）當時北市開車返家，行經新店區北新路2段往碧潭方向，就在快到北新路與民族路口時，整輛車突然往右靠，隨後直接撞上停放路邊的整排機車才停止。

楊男雖腳部輕微挫傷，但表示無須警方協助就醫。據警方初步研判肇事原因，疑為疲勞駕駛未注意車前狀況，加上天雨路滑，詳細肇事原因仍待後續調查釐清。

新北市楊姓男子昨天凌晨開車返家行經新店區北新路2段，疑似精神不濟，一時恍神，擦撞停放路邊停車格內機車共14輛。記者王長鼎／翻攝
新北市楊姓男子昨天凌晨開車返家行經新店區北新路2段，疑似精神不濟，一時恍神，擦撞停放路邊停車格內機車共14輛。記者王長鼎／翻攝
新北市楊姓男子昨天凌晨開車返家行經新店區北新路2段，疑似精神不濟，一時恍神，擦撞停放路邊停車格內機車共14輛。記者王長鼎／翻攝
新北市楊姓男子昨天凌晨開車返家行經新店區北新路2段，疑似精神不濟，一時恍神，擦撞停放路邊停車格內機車共14輛。記者王長鼎／翻攝
新北市楊姓男子昨天凌晨開車返家行經新店區北新路2段，疑似精神不濟，一時恍神，擦撞停放路邊停車格內機車共14輛。記者王長鼎／翻攝
新北市楊姓男子昨天凌晨開車返家行經新店區北新路2段，疑似精神不濟，一時恍神，擦撞停放路邊停車格內機車共14輛。記者王長鼎／翻攝
新北市楊姓男子昨天凌晨開車返家行經新店區北新路2段，疑似精神不濟，一時恍神，擦撞停放路邊停車格內機車共14輛。記者王長鼎／翻攝
新北市楊姓男子昨天凌晨開車返家行經新店區北新路2段，疑似精神不濟，一時恍神，擦撞停放路邊停車格內機車共14輛。記者王長鼎／翻攝

