檳榔西施狠甩1歲女兒多個巴掌還持掃把痛毆 新北警及社會局緊急約談

新北市新莊區某檳榔攤發生虐童案！1名檳榔西施不明原因徒手打了女兒多個巴掌，女兒倒地後又拿掃把痛毆，還抓起女兒的手臂將她摔到紙箱上，過程全被監視器錄下並由網友上傳網路。目前新北市社會局已緊急安置遭虐女童，警方也已介入調查。

有網友在網路社群洪門黑豪山上傳一段監視器畫面，畫面中可見前天上午7時許新北市新莊區某檳榔攤內，1名疑似檳榔西施的女子，竟徒手甩了年僅1歲左右的女兒多個巴掌，女兒被打倒地後，該名女子又持掃把柄痛毆女兒，接著還抓起女兒手臂將她摔到一旁紙箱上。施暴過程中檳榔攤內2名女子全程目睹卻都未阻止。

影片PO出後引發網友憤慨立即撥打113通報，新北市社會局家防中心獲報後立即派遣社工前往處置，社工到場後經評估研判女童無法獲得安全的照顧，緊急將該名女童帶離並實施緊急安置。為維護女童安全並提昇家長的親職能力，新北市府將依職權聲請保護令，期法院可裁定家長進行加害人處遇計畫（強制親職教育）。

轄區新莊警分局表示，警方獲報後立即前往查訪，該名檳榔西施供稱是管教女兒，警方將追查是否涉及刑責並依法究辦，並主動完成婦幼系統通報。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線