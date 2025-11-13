觀音分駐所員警確認老婦身體無大礙後，先將她帶回派出所休息。圖：讀者提供

鳳凰颱風陸上警報解除，但後續帶來的風雨仍不容小覷，桃園市觀音區一名81歲王姓老婦昨(12)日下午趁著雨勢減緩之際外出辦事，卻在途中遇上一陣強風被吹倒在地，大園警分局巡邏員警見狀上前關心，確認老婦傷勢無礙後，通知家屬接回。

觀音分駐所表示，員警昨日下午執行巡邏勤務時，在中山路的郵局附近發現一名拄著拐杖的老婦人跌坐在地無力起身，員警見狀立即上前關心，將老婦攙扶至一旁休息。老婦向員警說，她趁著雨勢減緩之際到郵局辦理定存業務，返家途中遇上一陣強風襲來將她吹倒在地，而她行動不便無法自行起身，一時之間也不知該如何是好。

觀音分駐所進一步提到，員警確認老婦身體無大礙後，先將她帶回派出所休息，並提供熱茶讓老婦暖暖身子，後續則通知其兒子前來接人，老婦兒子對於警方的即時協助深深表示感謝。

本文章來自《桃園電子報》。原文：鳳凰來襲！觀音老婦不敵強風跌倒無法起身 波麗士即刻救援