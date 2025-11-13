影／母抱口吐白沫翻白眼男嬰衝警所 警車搶救鳴笛3分鐘到醫院

一名婦人日前驚慌抱著抽蓄男嬰至新北市 金山 分局交通分隊求助，情況緊急，員警開巡邏車全程鳴笛護送母子到台大金山分院急救，3分鐘完成任務，醫院搶救後嬰兒狀況穩定， 母親 向員警及醫生感謝即刻救援。

金山警分局今天表示，8日晚間7時30分，方姓一家人自外地到新北金山遊玩，行經磺港路時，1歲男嬰突發身體不適，有翻白眼、口吐白沫情形。由於對當地路況不熟，不知醫院方向，情急之下，父親開車到最近的金山交通分隊求援，母親抱男嬰焦急地向警求援。

值班員警陳宣羽見情況危急，請備勤警員胡哲維駕駛巡邏車開啟警笛開道，3分鐘順利將母子護送至台大金山分院急救，所幸男嬰經醫師救治後意識恢復，無生命危險。