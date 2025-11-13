快訊

北市米其林餐廳疑爆食物中毒！多人上吐下瀉發高燒 業者：已請人消毒

新北八里大樓火警奪1命 61歲婦人送醫急救無效

上午9時22分宜蘭員山規模4.5地震 最大震度3級

聽新聞
0:00 / 0:00

催淚街景…87歲婦緊扒路旁空車找丈夫 警不忍告知其夫離世真相

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中豐原區一名87歲婦人日前凌晨緊拉路旁轎車把手，堅稱丈夫在車內等自己，員警查出她丈夫已離世10多年，婦人失智一直擔心丈夫沒下車，員警不忍告知事實，陪她走回家，小心扶她走回公寓樓上住家。

豐原警分局合作派出所警員龔世宏、張祐豪本月10日凌晨3時17分接獲民眾報案指稱，在豐原區一心路185巷有位老婦人靠在一輛車旁很久，行為可疑。員警趕到現場後，見87歲婦人不斷拉扯路邊停放車輛的車門。經詢問，婦人神情焦急說，該車是她叫來要載她和先生出門的，堅稱「先生已經坐在後座」。

員警檢查後發現，車內並無他人，車輛是附近住戶所有，婦人一時想不起回家的路，警方研判她應患有失智症。經查證身分與住址後，發現她其實就住在隔壁巷弄內，員警陪她走回家，還扶著走到公寓樓上。

途中，婦人不時叮囑員警「要記得叫先生下車」，擔心「先生找不到她會害怕」，並多次回頭確認「先生是否跟上」。抵達住處後，員警輕聲安撫，僅告訴她會幫忙連繫其丈夫，請她安心休息，未揭露丈夫已於10多年前離世的真相。確認老婦安全返家後，員警才放心離開。

合作派出所長陳盈延提醒，家中若有易走失之家人，應多加留意其動向，並協助配戴留有聯絡方式的飾品、證件或手機，也可向社會局申請愛心手鍊，或至各分局偵查隊申請指紋建檔，以利警方能迅速確認身分，讓走失者能在最短時間與家人團聚。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線

豐原區街頭一名婦人靠在路旁轎車很久，員警獲報到場，查出她住處，護送她回家。圖／警方提供
豐原區街頭一名婦人靠在路旁轎車很久，員警獲報到場，查出她住處，護送她回家。圖／警方提供
豐原區街頭一名婦人靠在路旁轎車很久，員警獲報到場，查出她住處，護送她回家。圖／警方提供
豐原區街頭一名婦人靠在路旁轎車很久，員警獲報到場，查出她住處，護送她回家。圖／警方提供

丈夫 豐原 失智症
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

豐原一家五口被詐騙走絕路 市議員謝志忠以此法宣戰詐團

失智後人生2／41歲確診失智症，她重新戀愛、再婚、創業，寫下人生第二章

豐原區農會綠色照顧課程結業 長輩每周都期待上課

2031年失智人口恐突破49萬 衛福部推「失智症政策綱領3.0」明年上路

相關新聞

新北八里大樓火警 救出1名女子無生命徵象

新北市八里區中華路二段「山河戀二期」社區今晚10時42分發生火警，現場是屋齡30年、總戶數270戶的15層樓大型住宅社區...

影／台南木造平房凌晨火警…屋主驚醒逃生 2%燒燙傷送醫

61歲蔡姓男子今天凌晨在台南市安南區一樓木造平房住家內休息時，突然發現屋內起火，從睡夢中驚醒，雖然受到2度2%的燒燙傷，...

新北八里大樓火警奪1命 61歲婦人送醫急救無效

新北市八里區中華路二段某大型社區14樓其中1戶，昨晚10時42分發生火警，消防隊撲滅火勢之後救出1名婦人已無生命徵象，經...

影／母抱口吐白沫翻白眼男嬰衝警所 警車搶救鳴笛3分鐘到醫院

一名婦人日前驚慌抱著抽蓄男嬰至新北市金山分局交通分隊求助，情況緊急，員警開巡邏車全程鳴笛護送母子到台大金山分院急救，3分...

催淚街景…87歲婦緊扒路旁空車找丈夫 警不忍告知其夫離世真相

台中豐原區一名87歲婦人日前凌晨緊拉路旁轎車把手，堅稱丈夫在車內等自己，員警查出她丈夫已離世10多年，婦人失智一直擔心丈...

影／澎湖馬公北辰市場暗夜失火 火勢延燒約40平方公尺

澎湖最大的馬公北辰市場今天凌晨1時多突傳火警，火舌吞噬1樓多個攤位，深夜警報聲大作，澎湖縣消防局出動消防車趕往馳援，火勢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。