催淚街景…87歲婦緊扒路旁空車找丈夫 警不忍告知其夫離世真相
台中豐原區一名87歲婦人日前凌晨緊拉路旁轎車把手，堅稱丈夫在車內等自己，員警查出她丈夫已離世10多年，婦人失智一直擔心丈夫沒下車，員警不忍告知事實，陪她走回家，小心扶她走回公寓樓上住家。
豐原警分局合作派出所警員龔世宏、張祐豪本月10日凌晨3時17分接獲民眾報案指稱，在豐原區一心路185巷有位老婦人靠在一輛車旁很久，行為可疑。員警趕到現場後，見87歲婦人不斷拉扯路邊停放車輛的車門。經詢問，婦人神情焦急說，該車是她叫來要載她和先生出門的，堅稱「先生已經坐在後座」。
員警檢查後發現，車內並無他人，車輛是附近住戶所有，婦人一時想不起回家的路，警方研判她應患有失智症。經查證身分與住址後，發現她其實就住在隔壁巷弄內，員警陪她走回家，還扶著走到公寓樓上。
途中，婦人不時叮囑員警「要記得叫先生下車」，擔心「先生找不到她會害怕」，並多次回頭確認「先生是否跟上」。抵達住處後，員警輕聲安撫，僅告訴她會幫忙連繫其丈夫，請她安心休息，未揭露丈夫已於10多年前離世的真相。確認老婦安全返家後，員警才放心離開。
合作派出所長陳盈延提醒，家中若有易走失之家人，應多加留意其動向，並協助配戴留有聯絡方式的飾品、證件或手機，也可向社會局申請愛心手鍊，或至各分局偵查隊申請指紋建檔，以利警方能迅速確認身分，讓走失者能在最短時間與家人團聚。
※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線
