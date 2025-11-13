影／台南木造平房凌晨火警…屋主驚醒逃生 2%燒燙傷送醫

61歲蔡姓男子今天凌晨在 台南 市安南區一樓木造平房住家內休息時，突然發現屋內起火，從睡夢中驚醒，雖然受到2度2%的燒燙傷，所幸順利逃出火場，意識清醒；消防局獲報趕往撲滅火勢，將蔡送醫治療，這起火警也波及鄰近房屋，起火原因尚待火調人員釐清。

台南市消防局指出，今天凌晨2時24分接獲報案，安南區城西街一段181巷內一處一樓木造平房發生火警，消防10分鐘內趕到現場，22分鐘後控制火勢，2時48分將傷者送醫，並於2時53分撲滅火勢。現場為住宅起火燃燒，共出動18車、43人到場救援。