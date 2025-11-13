聽新聞
影／台南木造平房凌晨火警…屋主驚醒逃生 2%燒燙傷送醫
台南市消防局指出，今天凌晨2時24分接獲報案，安南區城西街一段181巷內一處一樓木造平房發生火警，消防10分鐘內趕到現場，22分鐘後控制火勢，2時48分將傷者送醫，並於2時53分撲滅火勢。現場為住宅起火燃燒，共出動18車、43人到場救援。
消防局表示，傷者為住戶蔡姓男子，意識清醒，燒燙傷2度2%，自行避難逃生；火勢燒毀木造平房內雜物並波及至鄰近房屋，燃燒面積20平方公尺，詳細起火原因尚待火調人員調查釐清。
