小火快逃、濃煙關門！頭份住宅火警一人嗆傷送醫 消防局提醒8字口訣

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣頭份市中華路一處兩層樓的透天厝出租民宅昨天發生火警，苗栗縣消防局接獲報案派遣人車趕往救援，抵達火場後約半小時將火勢撲滅。租客38歲兒子受嗆傷，預防性送醫，火警原因及責任有待調查釐清。

苗栗縣消防局指出，消防局第三大隊頭份分隊11月11日上午10點25分接獲報案，頭份市廣興里尖山大橋附近的中華路發生民宅火警，立即派遣消防、救護車等7輛救災車趕往、並出動20名消防人員前往搶救；現場為二層樓透天厝，窗口冒出大量黑煙，救援人員抵現場後拉出水線，約半小時迅速撲滅火勢。

火場的住宅的建物由曾姓一家人租住，起火初期，曾男的兒子一度試圖搶救，但吸入濃煙受到嗆傷，由救護車載往頭份市為恭紀念醫院預防性就醫。

苗栗縣消防局呼籲鄉親，住家發生火警時請記得「小火快逃，濃煙關門」的逃生觀念和口訣以爭取較長的逃生時間，平時應留意日常用火用電安全，避免將易燃物置於垃圾桶或店內狹小空間，以降低火災風險，共同守護社區安全。

苗栗縣頭份市中華路一處兩層樓的透天厝出租民宅發生火警，苗栗縣消防局接獲報案派遣人車趕往救援，抵達火場後約半小時將火勢撲滅。圖／苗栗縣消防局提供
苗栗縣頭份市中華路一處兩層樓的透天厝出租民宅發生火警，苗栗縣消防局接獲報案派遣人車趕往救援，抵達火場後約半小時將火勢撲滅。圖／苗栗縣消防局提供
苗栗縣頭份市中華路一處兩層樓的透天厝出租民宅發生火警，苗栗縣消防局接獲報案派遣人車趕往救援，抵達火場後約半小時將火勢撲滅。圖／苗栗縣消防局提供
苗栗縣頭份市中華路一處兩層樓的透天厝出租民宅發生火警，苗栗縣消防局接獲報案派遣人車趕往救援，抵達火場後約半小時將火勢撲滅。圖／苗栗縣消防局提供

