鳳凰陸警發布後禁拾漂流木 違者涉犯竊取與侵占國有財產罪

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

中央氣象署發布鳳凰颱風陸上警報，林業及自然保育署南投分署今提醒民眾，南投縣、雲林縣、彰化縣的濁水溪流域漂流木自由撿拾公告失效，不可打撈和撿拾漂流木，違法者經調查屬實，依涉犯竊取、侵占國有財產等罪移送偵辦。

氣象署昨（11日）晚上11點發布第26號颱風「鳳凰」海上陸上颱風警報，陸上警戒區域涵蓋彰、雲、投。林保署南投分署表示，依規定，濁水溪流域流木自由撿拾公告已失效，待氣象署解除陸上警報次日的一個月內，由政府清理註記漂流木處理方式，不具標售價值的漂流木由彰、雲、投三縣市政府公告開放民眾撿拾。

南投分署表示，違法撿拾漂流木調查屬實，將被處罰500元以上、1萬5千元以下，颱風過後如需查詢漂流木清理、撿拾規定等資訊，可至林業及自然保育署「漂流木專區」查詢最新資訊，確保自身權益並共同維護公共安全與環境資源，重要的是颱風及豪雨期間避免進入山區、溪河或海灘等地從事戶外活動。

颱風侵台期間山區下雨，沖刷雜木漂流到下游，許多漂流木形狀獨特被民眾喜愛。圖／南投分署提供
颱風侵台期間山區下雨，沖刷雜木漂流到下游，許多漂流木形狀獨特被民眾喜愛。圖／南投分署提供

漂流木 鳳凰颱風 南投縣
