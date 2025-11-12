竹縣離家女失聯9日 桃園大溪警山區巡邏找到人

新竹縣湖口鄉18歲高姓女子2日因與家人爭吵，負氣離家行蹤不明，母親撥她手機號碼沒訊號，透過手機定位人在桃園市復興山區；母親擔心女兒有危險，於是透過網路平台拜託大家找人。

大溪警分局巴陵派出所所長游華進昨晚巡邏勤務時，看見有女子走在大雨中不尋常，上前關切，發現是通報協尋的高女，於是通知家人帶她回家。

警方表示，高女離家後獨自一人到桃園市復興區，因山區手機訊號不好，家人一度無法聯繫上她。高女母親以手機定位方式發現最後出現位置在復興區，於是在復興區當地網路平台發文請求協尋。 昨晚山區當時滂沱大雨，游華進和同事在轄區華陵里產業道路發現一名女子徒步，因為確認不是部落的人，納悶這種天氣怎麼還會有遊客，於是上前關心，詢問後確認是失聯的高女。