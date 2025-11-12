竹縣離家女失聯9日 桃園大溪警山區巡邏找到人
新竹縣湖口鄉18歲高姓女子2日因與家人爭吵，負氣離家行蹤不明，母親撥她手機號碼沒訊號，透過手機定位人在桃園市復興山區；母親擔心女兒有危險，於是透過網路平台拜託大家找人。
大溪警分局巴陵派出所所長游華進昨晚巡邏勤務時，看見有女子走在大雨中不尋常，上前關切，發現是通報協尋的高女，於是通知家人帶她回家。
警方表示，高女離家後獨自一人到桃園市復興區，因山區手機訊號不好，家人一度無法聯繫上她。高女母親以手機定位方式發現最後出現位置在復興區，於是在復興區當地網路平台發文請求協尋。 昨晚山區當時滂沱大雨，游華進和同事在轄區華陵里產業道路發現一名女子徒步，因為確認不是部落的人，納悶這種天氣怎麼還會有遊客，於是上前關心，詢問後確認是失聯的高女。
高女表示要探訪朋友，警方先讓她在附近避雨，隨即通知其家人到場，順利將高女帶回，也呼籲民眾遇有家庭或情緒困擾，應尋求家人、師長或社工協助，避免親友擔憂。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言