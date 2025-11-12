刑事局人事調整 基隆、澎湖刑警大隊長異動
警政署今天發布刑事局部分警官人事異動：刑事局詐欺犯罪防制中心秘書陳培德調任詐欺犯罪防制中心督察。
刑事局智慧財產權偵查大隊副大隊長葉明鐘陞任詐欺犯罪防制中心秘書。
基隆市警察局刑事警察大隊大隊長林書楷調任刑事局智慧財產權偵查大隊副大隊長。
澎湖縣政府警察局刑事警察大隊大隊長薛光明調任基隆市警察局刑事警察大隊大隊長。
刑事局偵查第九大隊隊長曾逸群陞任澎湖縣政府警察局刑事警察大隊大隊長。
刑事局詐欺犯罪防制中心研究員王琮聖陞任詐欺犯罪防制中心秘書。
刑事局兩岸科研究員王順隆調任詐欺犯罪防制中心研究員。
刑事局偵查第八大隊隊長王宥薦陞任兩岸科研究員（支援偵查第八大隊）。
刑事局智慧財產權偵查大隊隊長蔡調坤陞任詐欺犯罪防制中心研究員。
刑事局偵查第一大隊隊長鄭富禎陞任詐欺犯罪防制中心研究員。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言