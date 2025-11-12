刑事局人事調整 基隆、澎湖刑警大隊長異動

快訊

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

警政署今天發布刑事局部分警官人事異動：刑事局詐欺犯罪防制中心秘書陳培德調任詐欺犯罪防制中心督察。

刑事局智慧財產權偵查大隊副大隊長葉明鐘陞任詐欺犯罪防制中心秘書。

基隆警察局刑事警察大隊大隊長林書楷調任刑事局智慧財產權偵查大隊副大隊長。

澎湖縣政府警察局刑事警察大隊大隊長薛光明調任基隆市警察局刑事警察大隊大隊長。

刑事局偵查第九大隊隊長曾逸群陞任澎湖縣政府警察局刑事警察大隊大隊長。

刑事局詐欺犯罪防制中心研究員王琮聖陞任詐欺犯罪防制中心秘書。

刑事局兩岸科研究員王順隆調任詐欺犯罪防制中心研究員。

刑事局偵查第八大隊隊長王宥薦陞任兩岸科研究員（支援偵查第八大隊）。

刑事局智慧財產權偵查大隊隊長蔡調坤陞任詐欺犯罪防制中心研究員。

刑事局偵查第一大隊隊長鄭富禎陞任詐欺犯罪防制中心研究員。

刑事局。圖／本報資料照片
警察 澎湖縣 基隆
×

