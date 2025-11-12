6旬婦領「存了20年黃金」市值逾350萬 北市警開車護送回家

快訊

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市一名65歲李姓婦女日前前往台灣銀行館前分行，準備取回長期寄放的約900克黃金，市值超過350萬元，行員擔心她年紀較長、又提領大筆財物，怕被詐騙或搶劫，主動通報警方協助護送，警方出動巡邏車全程陪同，讓阿嬤直呼「好安心」。

據了解，李婦早年購買黃金後，一直存放在銀行保管箱內長達20年，近日決定「搬回家」，還特地先買好新的櫃子與保險櫃，才前往銀行辦理提領。

中正一分局警備隊副隊長江智明、警員林榮祺接獲通知趕抵現場，確認交易屬實非詐騙，隨即協助李阿嬤完成手續，並派出巡邏車載她及黃金一路護送到新北市新莊區住處，李婦滿心感激地說「謝謝警察先生，讓我這麼安心」。

中正一分局表示，民眾若提領大額現金或貴重物品，若有安全疑慮，可主動向警方申請護鈔或護送協助，警方會依「防範於未然」原則，提供全程守護服務。

中正一分局警備隊副隊長江智明（左）、警員林榮棋（右）協助6旬婦人守護市值超過350萬元的黃金。記者翁至成／翻攝
黃金 詐騙
