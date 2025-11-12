快訊

影／飛來橫禍！雲林北港一家商店 突有飛車撞進4人受傷

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣北港鎮昨晚兩輛車在民享路口擦撞，其中一輛急閃暴衝，失控撞進一家商店，造成店前現場共4人被撞飛，所幸傷勢不重，家店的門面全被墥毀；無獨有偶，同一路相距約500公尺處同時發生車禍，所幸只是車損，無人受傷，兩起事故由警方處理中。

昨晚8時30分許，邱姓女子駕駛休旅車到一家補習班接孩子回家，途中路經北港鎮民享、吉祥路口，與吳姓男子駕駛的小客車發生擦撞，邱女一時驚慌，車輛失控，整輛車衝進路旁一店家，車子才停住。

事故現場靠近商區，傳出撞擊聲響，馬上引來路人圍觀，目擊者說，兩車在路口幾乎沒煞車情形下相撞，車子衝進商店，衝力不小，店門被撞毀，扭曲變形，玻璃散落一地，店內的幾部機台受損。當時店前的機車被撞倒，店員和客人站在店前，遭突如其來的車撞飛受傷。

從監視畫面，當時飛車直直撞進店，店前的4人，有人站著有人坐在機車上，根本來不及閃躲，直接被撞飛，救護車趕到將現場受傷的4人送北港媽祖醫院，幸均只輕傷，雙方駕駛人酒測值零。當警方在處理該起車禍的同時，距離該現場約只500公尺處的民享路和華勝路也發生一起擦撞車禍，幸只車損並無人受傷。

案由警方處理釐清相關肇事責任，北港分局在呼籲鄉親，行經無號誌路口，應減速慢行，並注意周邊人車動態，以維護自身及其他用路人行車安全。

一輛休旅車失控撞進一家商店，造成四人被撞飛受傷。記者蔡維斌／翻攝
一輛休旅車失控撞進一家商店，造成四人被撞飛受傷。記者蔡維斌／翻攝

北港 撞飛 車禍
相關新聞

影／颱風天離奇墜河！台南柳營6旬男連人帶車開進嘉南大圳 救出已亡

颱風天轎車離奇墜河！台南柳營今中午發生一起車禍，轎車疑不慎失控開進嘉南大圳，警消獲報趕抵現場時，車輛幾乎已快被大圳淹沒，...

台11線拖板車疑打滑車尾滑到對向車道 貨車司機煞車遭追撞身亡

台11線豐濱段今天發生嚴重車禍，貨車與小客車南下時，對向大型拖板車疑因過彎打滑，車尾滑到南下車道，貨車司機見狀緊急煞車，...

影／颱風天不平靜…台南新營汽車回收廠火警 大批消防灌救中

鳳凰颱風來襲，台南風雨雖尚不明顯，但民眾仍需注意；新營中正路一處中古二手車回收行今早10點多發生火警，現場竄出大量黑煙，...

輔大醫院發生醫療暴力事件！自稱替天行道 行刺江漢聲前還預發臉書聲明

新北市輔大醫院今天驚傳醫療暴力事件，輔大前校長、泌尿科名醫江漢聲遭30歲曾姓輔大肄業生持美工刀攻擊，據悉曾男犯案前在臉書...

6旬婦領「存了20年黃金」市值逾350萬 北市警開車護送回家

台北市一名65歲李姓婦女日前前往台灣銀行館前分行，準備取回長期寄放的約900克黃金，市值超過350萬元，行員擔心她年紀較...

影／飛來橫禍！雲林北港一家商店 突有飛車撞進4人受傷

雲林縣北港鎮昨晚兩輛車在民享路口擦撞，其中一輛急閃暴衝，失控撞進一家商店，造成店前現場共4人被撞飛，所幸傷勢不重，家店的...

