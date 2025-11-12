影／飛來橫禍！雲林北港一家商店 突有飛車撞進4人受傷

雲林縣北港鎮昨晚兩輛車在民享路口擦撞，其中一輛急閃暴衝，失控撞進一家商店，造成店前現場共4人被撞飛，所幸傷勢不重，家店的門面全被墥毀；無獨有偶，同一路相距約500公尺處同時發生車禍，所幸只是車損，無人受傷，兩起事故由警方處理中。

昨晚8時30分許，邱姓女子駕駛休旅車到一家補習班接孩子回家，途中路經北港鎮民享、吉祥路口，與吳姓男子駕駛的小客車發生擦撞，邱女一時驚慌，車輛失控，整輛車衝進路旁一店家，車子才停住。

事故現場靠近商區，傳出撞擊聲響，馬上引來路人圍觀，目擊者說，兩車在路口幾乎沒煞車情形下相撞，車子衝進商店，衝力不小，店門被撞毀，扭曲變形，玻璃散落一地，店內的幾部機台受損。當時店前的機車被撞倒，店員和客人站在店前，遭突如其來的車撞飛受傷。

從監視畫面，當時飛車直直撞進店，店前的4人，有人站著有人坐在機車上，根本來不及閃躲，直接被撞飛，救護車趕到將現場受傷的4人送北港媽祖醫院，幸均只輕傷，雙方駕駛人酒測值零。當警方在處理該起車禍的同時，距離該現場約只500公尺處的民享路和華勝路也發生一起擦撞車禍，幸只車損並無人受傷。