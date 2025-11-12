聽新聞
影／颱風天離奇墜河！台南柳營6旬男連人帶車開進嘉南大圳 救出已亡
颱風天轎車離奇墜河！台南柳營今中午發生一起車禍，轎車疑不慎失控開進嘉南大圳，警消獲報趕抵現場時，車輛幾乎已快被大圳淹沒，駕駛受困車內，消防人員著裝下水搶救，但駕駛被救出時已明顯死亡，並未送醫，詳細案發情況仍待警方進一步調查釐清。
消防局今中午11點多接獲報案，柳營區義士路一段14號橋附近發生車禍，且車輛已墜入一旁的嘉南大圳中，隨即派遣東山、麻豆、柳營等消防人車前往救援，抵達時發現，一輛白色轎車載浮載沉，且幾乎快「滅頂」，車內疑有一名60歲田姓駕駛受困。
消防人員趕緊穿著防寒衣下水搶救，當靠近車輛後拉開車門把人拖出時，田姓駕駛已無呼吸心跳，消防員趕緊利用長背板固定，將人拉回岸邊；經檢傷確認田男已明顯死亡，家屬傷心欲絕、同意不送醫，詳細事故原因由警方調查。
