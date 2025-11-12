快訊

馬太鞍溪暴漲…水流入明利村水大難封 全力防堵漫淹面積北擴

暴雨水淹1樓高…宜蘭蘇澳2車拋錨路中 慘被AAV7突擊車輾壓成廢鐵

懶人包／亂丟最高罰6千！舊行動電源回收賺400 加碼獎勵、兌換地點一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

影／颱風天離奇墜河！台南柳營6旬男連人帶車開進嘉南大圳 救出已亡

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導

颱風天轎車離奇墜河！台南柳營今中午發生一起車禍，轎車疑不慎失控開進嘉南大圳，警消獲報趕抵現場時，車輛幾乎已快被大圳淹沒，駕駛受困車內，消防人員著裝下水搶救，但駕駛被救出時已明顯死亡，並未送醫，詳細案發情況仍待警方進一步調查釐清。

消防局今中午11點多接獲報案，柳營區義士路一段14號橋附近發生車禍，且車輛已墜入一旁的嘉南大圳中，隨即派遣東山、麻豆、柳營等消防人車前往救援，抵達時發現，一輛白色轎車載浮載沉，且幾乎快「滅頂」，車內疑有一名60歲田姓駕駛受困。

消防人員趕緊穿著防寒衣下水搶救，當靠近車輛後拉開車門把人拖出時，田姓駕駛已無呼吸心跳，消防員趕緊利用長背板固定，將人拉回岸邊；經檢傷確認田男已明顯死亡，家屬傷心欲絕、同意不送醫，詳細事故原因由警方調查。

台南柳營今中午發生一起車禍，轎車疑不慎失控開進嘉南大圳，警消獲報趕抵現場時，車輛幾乎已快被大圳淹沒，而駕駛被救出時已明顯死亡，並未送醫，詳細案發情況仍待警方進一步調查釐清。圖／讀者提供
台南柳營今中午發生一起車禍，轎車疑不慎失控開進嘉南大圳，警消獲報趕抵現場時，車輛幾乎已快被大圳淹沒，而駕駛被救出時已明顯死亡，並未送醫，詳細案發情況仍待警方進一步調查釐清。圖／讀者提供
台南柳營今中午發生一起車禍，轎車疑不慎失控開進嘉南大圳，警消獲報趕抵現場時，車輛幾乎已快被大圳淹沒。圖／讀者提供
台南柳營今中午發生一起車禍，轎車疑不慎失控開進嘉南大圳，警消獲報趕抵現場時，車輛幾乎已快被大圳淹沒。圖／讀者提供

死亡 消防人員 車禍
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

可愛賓士小貓藏身機車車燈 三峽警颱風天化身喵星人救援隊

影／颱風天不平靜…台南新營汽車回收廠火警 大批消防灌救中

颱風天民眾不畏風雨 台東關山鎮健康檢測熱情不減

影／驚險…蘇澳白米溪暴漲 消防今晨緊急出動救援受困民眾

相關新聞

影／颱風天離奇墜河！台南柳營6旬男連人帶車開進嘉南大圳 救出已亡

颱風天轎車離奇墜河！台南柳營今中午發生一起車禍，轎車疑不慎失控開進嘉南大圳，警消獲報趕抵現場時，車輛幾乎已快被大圳淹沒，...

台11線拖板車疑打滑車尾滑到對向車道 貨車司機煞車遭追撞身亡

台11線豐濱段今天發生嚴重車禍，貨車與小客車南下時，對向大型拖板車疑因過彎打滑，車尾滑到南下車道，貨車司機見狀緊急煞車，...

影／颱風天不平靜…台南新營汽車回收廠火警 大批消防灌救中

鳳凰颱風來襲，台南風雨雖尚不明顯，但民眾仍需注意；新營中正路一處中古二手車回收行今早10點多發生火警，現場竄出大量黑煙，...

輔大醫院發生醫療暴力事件！自稱替天行道 行刺江漢聲前還預發臉書聲明

新北市輔大醫院今天驚傳醫療暴力事件，輔大前校長、泌尿科名醫江漢聲遭30歲曾姓輔大肄業生持美工刀攻擊，據悉曾男犯案前在臉書...

6旬婦領「存了20年黃金」市值逾350萬 北市警開車護送回家

台北市一名65歲李姓婦女日前前往台灣銀行館前分行，準備取回長期寄放的約900克黃金，市值超過350萬元，行員擔心她年紀較...

影／飛來橫禍！雲林北港一家商店 突有飛車撞進4人受傷

雲林縣北港鎮昨晚兩輛車在民享路口擦撞，其中一輛急閃暴衝，失控撞進一家商店，造成店前現場共4人被撞飛，所幸傷勢不重，家店的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。