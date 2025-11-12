影／颱風天離奇墜河！台南柳營6旬男連人帶車開進嘉南大圳 救出已亡

颱風天轎車離奇墜河！台南柳營今中午發生一起車禍，轎車疑不慎失控開進嘉南大圳，警消獲報趕抵現場時，車輛幾乎已快被大圳淹沒，駕駛受困車內，消防人員著裝下水搶救，但駕駛被救出時已明顯死亡，並未送醫，詳細案發情況仍待警方進一步調查釐清。

消防局今中午11點多接獲報案，柳營區義士路一段14號橋附近發生車禍，且車輛已墜入一旁的嘉南大圳中，隨即派遣東山、麻豆、柳營等消防人車前往救援，抵達時發現，一輛白色轎車載浮載沉，且幾乎快「滅頂」，車內疑有一名60歲田姓駕駛受困。