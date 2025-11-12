快訊

台11線拖板車疑打滑車尾滑到對向車道 貨車司機煞車遭追撞身亡

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

台11線豐濱段今天發生嚴重車禍，貨車與小客車南下時，對向大型拖板車疑因過彎打滑，車尾滑到南下車道，貨車司機見狀緊急煞車，遭後方小客車撞翻。救護人員到現場時，發現貨車司機已沒有生命跡象，且因傷勢過重未送醫，詳細肇事原因尚待警方調查。

受鳳凰颱風外圍環流影響，今天花蓮下大雨，台11線39公里處上午9時許發生3輛車碰撞車禍，56歲黃姓男子開貨車、61歲潘姓男子開小客車，兩車一前一後南下，突然在彎道前，對向42歲黃姓男子開的大型拖板車疑似過彎並煞車打滑，導致車尾滑到南下車道。

貨車司機黃男見狀緊急煞車，小客車駕駛潘男疑似煞車不及追撞，因撞擊力道大，貨車往右側翻、車身毀損，小客車則是車頭凹陷，大型拖板車則緊急剎車停在路上。

花蓮縣消防局接獲通報，上午9時26分豐濱器材車到達現場，9時33分水璉分隊到達現場，因貨車撞擊嚴重，緊急將黃男救出，但他頭部重創、傷勢嚴重，已失去生命跡象，後未送醫。潘男受到驚嚇，身上沒有外傷，大型拖板車駕駛黃男也沒有受傷。

這起車禍造成現場交通一度回堵，救援與調查告一段落後，大型拖板車先移走，單線雙向通車。警方初步調查，小客車潘姓駕駛沒有駕照、大型拖板車黃姓駕駛有駕照，2人都沒有酒駕，貨車駕駛有無酒駕還要再調查。

台11線豐濱段貨車與小客車南下時，對向大型拖板車疑因過彎打滑，車尾滑到南下車道，貨車駕駛見狀緊急煞車，遭後方小客車追撞，貨車駕駛傷重不治。圖／民眾提供
車禍 花蓮
