苗栗風雨夜！國1南下三義路段 貨櫃車司機疑分神撞護欄翻覆

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

50歲周姓男子今天凌晨3點左右駕駛營業半聯結車，行經國道一號苗栗三義南下路段時疑因分心，車輛突然向右偏移撞上外側護欄後翻覆於車道，駕駛人受到擦挫傷， 事故發生原因和責任待調查釐清。

國道警方凌晨3點接獲事故通報，國道一號南向150.4公里三義交流道路段有大型車翻覆在車道上，員警趕往處理，周姓司機因車輛偏移撞擊外側護欄，並失控翻覆在交流道南向匝道匯往主線的輔助車道。

周姓司機手腳受到輕微的擦撞傷，拒絕送醫，酒測值0，並無酒駕行為。今天苗栗、台中都放颱風假，事故路段當時車流量不大，並未造成壅塞，現場狀況在3點52分排除。

國道警方呼籲，用路人開車務必遵守行車安全規定，注意車前狀況，切勿分心或疲勞駕駛，並應保持良好精神及專注力，隨時與前車保持適當安全距離，以確保他人與自身用路安全。

周姓男子今天凌晨3點左右駕駛營業半聯結車，行經國道一號苗栗三義南下路段時疑因分心，車輛突然向右偏移撞上外側護欄並翻覆於車道。圖／記者胡蓬生翻攝
國道 車道
