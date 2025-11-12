聽新聞
0:00 / 0:00
苗栗風雨夜！國1南下三義路段 貨櫃車司機疑分神撞護欄翻覆
50歲周姓男子今天凌晨3點左右駕駛營業半聯結車，行經國道一號苗栗三義南下路段時疑因分心，車輛突然向右偏移撞上外側護欄後翻覆於車道，駕駛人受到擦挫傷， 事故發生原因和責任待調查釐清。
國道警方凌晨3點接獲事故通報，國道一號南向150.4公里三義交流道路段有大型車翻覆在車道上，員警趕往處理，周姓司機因車輛偏移撞擊外側護欄，並失控翻覆在交流道南向匝道匯往主線的輔助車道。
周姓司機手腳受到輕微的擦撞傷，拒絕送醫，酒測值0，並無酒駕行為。今天苗栗、台中都放颱風假，事故路段當時車流量不大，並未造成壅塞，現場狀況在3點52分排除。
國道警方呼籲，用路人開車務必遵守行車安全規定，注意車前狀況，切勿分心或疲勞駕駛，並應保持良好精神及專注力，隨時與前車保持適當安全距離，以確保他人與自身用路安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言