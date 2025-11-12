苗栗風雨夜！國1南下三義路段 貨櫃車司機疑分神撞護欄翻覆

50歲周姓男子今天凌晨3點左右駕駛營業半聯結車，行經國道一號苗栗三義南下路段時疑因分心，車輛突然向右偏移撞上外側護欄後翻覆於車道，駕駛人受到擦挫傷， 事故發生原因和責任待調查釐清。

國道警方凌晨3點接獲事故通報，國道一號南向150.4公里三義交流道路段有大型車翻覆在車道上，員警趕往處理，周姓司機因車輛偏移撞擊外側護欄，並失控翻覆在交流道南向匝道匯往主線的輔助車道。

周姓司機手腳受到輕微的擦撞傷，拒絕送醫，酒測值0，並無酒駕行為。今天苗栗、台中都放颱風假，事故路段當時車流量不大，並未造成壅塞，現場狀況在3點52分排除。