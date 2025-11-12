台南88歲婦騎車逾6小時未返家 快到高雄…警攔下她

鳳凰颱風來襲，88歲李姓老婦昨天下午1時許仍騎車出門，想要到醫院拿藥，結果在醫院旁發生車禍，直接送醫救護；張姓兒子接獲警方通知趕往，老婦卻已離開，隨後超過6小時不知去向，向警方求助。員警調閱監視器，追查發現她一路往南快騎到高雄，趕往將人攔下。

家住台南市北區的老婦張姓兒子昨晚7時許走進住家附近第五警分局和緯派出所求助，表示颱風將近，母親年事已高，下午她自行騎車去新樓醫院拿藥，東區警方說發生車禍，他趕過去卻沒看到人；接著母親整個下午都沒有回家，他們到處找不到人，希望警方幫忙協尋。

警員謝承翰立即調閱監視器，從老婦在新樓醫院車禍現場開始查看，確認老婦出院後走回車禍現場，又將機車騎走；經連續調閱監視器追查老婦動向逾一小時，發現李姓老婦走走停停，最後已騎到南區中華南路，立即騎車趕往，順利在現場攔下持續騎車繞行的李婦。

李婦表示，她出門拿藥，拿到藥後就想要回家，不過不知道為什麼一直騎不回家，騎到晚上，不知道自己現在在哪裡；警方見她家住北區，騎乘方向卻是一路往南，已靠近黃金漁港，再騎過去將騎到高雄，經安撫後，通報巡邏車至現場，將她載回派出所休息。