影／高雄男偷車拒捕亮械頑強抵抗 警揮警棍制伏
高雄市警三民二分局員警昨天查捕涉嫌竊車的黃姓男子，遭黃男持螺絲起子頑抗，警員以伸縮警棍抵抗才制服黃男，雙方各有受傷，逮捕黃男後依竊盜罪嫌移送法辦。
昨天下午3時50分許，警方據報，胡姓男子停在高雄市三民區大昌二路騎樓的機車遭竊，警方調閱住戶家的監錄系統畫面，發現1男子偷走機車，馬上調相關監錄系統追人。
約2小時後，警方發覺偷車男出現在高雄市仁武區仁和街，立即追去查緝。
警方表示，涉嫌偷車的黃姓男子（48歲）見員警盤查，拒絕配合，黃男還亮出1把螺絲起子作勢攻擊員警，警方立即拿出伸縮警棍，但黃男不斷反抗，雙方經一場爭鬥，警方以強制力制服黃男。黃男與警員手腳擦挫傷，幸傷勢無礙。全案依竊盜、妨害公務罪嫌移送法辦。
