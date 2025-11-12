聽新聞
0:00 / 0:00
影／台中男肚餓要小吃店「請吃飯」遭拒 竟丟菜刀砸店大鬧釀3人傷
台中楊姓男子疑似情緒不穩，11日深夜因肚子餓到東區1間小吃店，卻要求店員「請他吃飯」，楊遭拒失控竟拿菜刀亂丟、掀翻料理台上餐點，還和用餐客人追逐扭打，釀店家3名員工、1名客人受傷；警方趕赴現場依現行犯逮捕楊，依毀損、傷害等罪嫌移送法辦。
台中第三分局11日深夜11點多獲報，東區東英路、十甲路口1間小吃店有民眾鬧事，經查楊男（36歲）自稱肚子餓，他向店員問能不能請他吃飯被拒絕，楊不滿就稱對方沒有同理心、持續以言語騷擾店員。
當時店內1名客人見狀上前勸阻，但楊仍情緒激動竟抓起食物丟向對方，2人還爆發肢體拉扯、追逐；楊事後再回到店內，直接抓起餐台上菜刀、餐點亂丟，還大肆破壞料理台，造成碗筷、食物三落一地，行徑脫序，再經民眾合力制止才停手。
警方指出，獲報4分鐘趕赴現場，初步調查楊男言語反覆，疑似情緒不穩，當下沒有喝酒，已經無暴力行為，另經救護人員判斷尚未達強制就醫標準，警方已經個案通報轉介衛生單位評估。
警方也說，楊男當時丟菜刀所幸沒砸中人，但拉扯過程造成店家3名員工、1名客人有肢體擦挫傷，尋後將依毀損、傷害及妨害名譽等罪嫌將他移送台中地檢署偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言