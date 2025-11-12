快訊

影／台中男肚餓要小吃店「請吃飯」遭拒 竟丟菜刀砸店大鬧釀3人傷

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中楊姓男子疑似情緒不穩，11日深夜因肚子餓到東區1間小吃店，卻要求店員「請他吃飯」，楊遭拒失控竟拿菜刀亂丟、掀翻料理台上餐點，還和用餐客人追逐扭打，釀店家3名員工、1名客人受傷；警方趕赴現場依現行犯逮捕楊，依毀損、傷害等罪嫌移送法辦。

台中第三分局11日深夜11點多獲報，東區東英路、十甲路口1間小吃店有民眾鬧事，經查楊男（36歲）自稱肚子餓，他向店員問能不能請他吃飯被拒絕，楊不滿就稱對方沒有同理心、持續以言語騷擾店員。

當時店內1名客人見狀上前勸阻，但楊仍情緒激動竟抓起食物丟向對方，2人還爆發肢體拉扯、追逐；楊事後再回到店內，直接抓起餐台上菜刀、餐點亂丟，還大肆破壞料理台，造成碗筷、食物三落一地，行徑脫序，再經民眾合力制止才停手。

警方指出，獲報4分鐘趕赴現場，初步調查楊男言語反覆，疑似情緒不穩，當下沒有喝酒，已經無暴力行為，另經救護人員判斷尚未達強制就醫標準，警方已經個案通報轉介衛生單位評估。

警方也說，楊男當時丟菜刀所幸沒砸中人，但拉扯過程造成店家3名員工、1名客人有肢體擦挫傷，尋後將依毀損、傷害及妨害名譽等罪嫌將他移送台中地檢署偵辦。

楊男要小吃店請他吃飯被拒絕，竟掀翻料理台、亂丟食物大鬧。圖／民眾提供
楊男要小吃店請他吃飯被拒絕，竟掀翻料理台、亂丟食物大鬧。圖／民眾提供

