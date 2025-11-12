快訊

國旅住宿生意難做 台糖台北會館為何熱門到一房難求？

瞬間強降雨！宜蘭蘇澳鎮恐怖驚魂夜 街道泡水滿目瘡痍畫面曝光

搶過頭…提前貼出「宜蘭停止上班上課」圖卡 多名民代恐觸法

聯合報／ 記者林佳彣戴永華／宜蘭即時報導

鳳凰颱風暴風圈已進入南部陸地，中央氣象署今天清晨5時30分持續發布海陸颱風警報，但已取消宜蘭縣的降雨警戒。不過，宜蘭縣今天停止上班上課，縣府昨晚9時許才宣布，在這之前已有相關停班課圖卡轉傳，縣府說，警局刑大主動偵辦，依法追究。

宜蘭縣昨日風雨交加，不只蘇澳鎮，羅東鎮、五結鄉、冬山鄉等地也有淹水災情，各地入夜後雨勢仍未歇。

晚間7時許已有不少人在社群或臉書社團發文問11月12日是否停班課，甚至網傳一張疑似以縣府名義製作的停班課圖卡，民眾也無法辨明是否為真。民眾人直呼「搞得大家心好亂」、「放與不放天人交戰」等語。

縣府晚間7時42分在媒體群組澄清，「網路傳播明日停班課圖卡並非本府發佈，稍候8點才會有正式發佈。」還有人說警局對此要法辦。到了晚間8時，縣府仍未有發布相關資訊，也有人認為「還不快點宣布，光明天復原就多少人沒辦法上班。」

宜蘭縣議長張勝德晚間8時38分釋出「蘇澳、冬山、五結、羅東停止上班上課，其餘鄉鎮市正常上班上課」，消息一出，許多人開始擔心小孩接送、上班交通等困擾，不少議員、代表等人陸續製作圖卡、訊息轉發，民眾得知消息後，開始擔心小孩接送、上課交通等問題。

縣府時至晚間9時18分在媒體群組宣布「宜蘭縣停止上班、上課」，公告一出，先前多位民代訊息恐觸災害防救法「散播有關災害之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處3年以下有期徒刑、拘役或100萬元以下罰金。」

有些民代緊急改文、收回相關圖卡，有民眾直呼「大型打臉現場」、「這樣是不是也散布假消息？」「不用負責？」「都是群刪文仔」、「縣政府做好人，議員被虧了」、「發假消息有刑責」、「大家都想當第一」、「不要只想什麼都搶第一」等語。

張勝德還原當時狀況，議會於開議期間，縣府會通知是否上班課，他第一時間得知是部分鄉鎮停班課，縣府後續考量多處淹水，最終決定全縣停班課，對此造成縣民困擾，非常抱歉。

宜蘭縣政府表示，昨日網路上流傳一張疑似以宜蘭縣政府名義製作的停班課圖卡，並非宜蘭縣政府發布。縣府已於第一時間在官方社群平台澄清，並提醒民眾認明官方公告來源，以免誤信不實訊息。

縣府表示，假圖卡散布當下，正值宜蘭縣災害應變中心召開工作會議，警察局長劉炯炫在場即責成刑警大隊主動偵辦，追查圖卡來源，依法追究責任。針對此事件，縣府將研議強化官方圖卡識別設計，例如導入 QR Code 官方連結，並加強媒體識讀教育宣導，協助民眾更快速辨識真假資訊，防範假訊息再度發生。

宜蘭縣警局刑大表示，圖卡製作者可能違反社會秩序維護法，警方會去調查，呼籲切勿製作或轉傳未經查證消息，會釐清轉傳者的動機是否違法。

宜蘭縣今天停止上班上課，縣府昨晚9時許才宣布，在這之前已有相關停班課圖卡轉傳，警方將依法追究。圖／取自臉書
宜蘭縣今天停止上班上課，縣府昨晚9時許才宣布，在這之前已有相關停班課圖卡轉傳，警方將依法追究。圖／取自臉書

宜蘭 停班 災害
