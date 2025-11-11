輔大醫院發生醫療暴力事件！自稱替天行道 行刺江漢聲前還預發臉書聲明

新北市輔大醫院今天驚傳醫療暴力事件，輔大前校長、泌尿科名醫江漢聲遭30歲曾姓輔大肄業生持美工刀攻擊，據悉曾男犯案前在臉書預先寫下聲明排程預發，還向許多媒體爆料「輔大醫院有新聞」疑預謀行凶。警方詢後依殺人未遂、恐嚇及醫療法罪嫌送辦。

據了解，行凶的30歲曾姓男子是輔大哲學系肄業生，就讀輔大時校長江漢聲因被控掏空校產，曾男和校內學生發動罷課抗議，並在臉書上發文辱罵。

今年8月江漢聲獲判無罪確定，曾男對此無法接受，在臉書PO文寫下：「沒正義就沒有和平」，批評判決江漢聲無罪的法官是「有錢判生，沒錢判死」，並寫下：「中國有荊軻，台灣有廖添丁及白米炸彈客。」決定「替天行道」持刀至診間行凶。