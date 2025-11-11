影／台中轎車撞行人庇護島翻車 2人受傷、路人助脫困

快訊

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市沙鹿區今天下午發生轎車撞行人庇護島翻車意外，車內二人受傷，路人協助脫困，肇事原因由警方調查中。

清水警分局調查，今天下午3時許，在沙鹿區中山路與沙田路口，林姓女子駕駛轎車，疑似未注意前方路況，左前車頭擦撞行人庇護島後向右翻覆，駕駛及乘客由路人協助自後車箱脫困，駕駛腹部擠壓傷(無明顯外傷)、乘客左腳輕微骨折，意識清楚，送醫治療後無大礙。

汽車駕駛經酒測後無酒駕情事，此案將依規定製成相關資料，移請交通警察大隊分析研判肇事原因及責任。

警方呼籲駕駛行經路口時應減速慢行，注意標線及庇護島位置，左轉彎時要注意遵循轉彎導引線行駛，避免搶快導致事故。行人庇護島的本意是保障用路人安全，若駕駛能更加謹慎，才能真正發揮其效用。

台中市沙鹿區今天下午發生轎車撞行人庇護島翻車，二人受傷，路人助脫困。圖／警方提供
台中市 車禍
