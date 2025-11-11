盯上175萬現金流 扳手黨清晨行搶當日分贓遭嘉檢起訴

嘉義2名吳姓及王姓男子得知張姓男子攜巨款在嘉義市某遊藝場外與林姓男子交易，3人畫策設謀，由36歲吳男埋伏待交易完成持扳手威嚇作勢攻擊落單林男，順利搶走現金175萬及價值5萬元3張積分卡，3人得手後分贓。案經警方循線查緝到案，嘉檢今偵結認定3人涉犯刑法攜帶兇器強盜等重罪提起公訴。

起訴書指出，45歲吳男於今年8月間得知張姓男子將於9月1日凌晨攜帶現金至遊藝場外交款，涉嫌在30歲王男住處透露訊息籌畫行搶。王男、36歲吳男接獲指示後分騎機車前往遊藝場埋伏，王男中途返回住處。

清晨3時許張男將175萬元現金與價值5萬元3張積分卡交給林男，6時21分吳男持扳手開啟車門作勢攻擊在車內休息的林男，林男無力反抗，吳搶走內含全數財物的帆布包後迅速逃逸。並在得手後途中更換衣物，前往王男住處交付贓款並立即分贓。

檢方調查，涉嫌動手的吳男獲得90萬元，王男留得25萬元並於清晨7時許將60萬元及3張積分卡交付45歲吳男。吳男離開後另聯繫35歲羅男前來接應，由羅男負責處理作案用機車並協助藏匿贓款，其中40萬元寄放於羅男女友住處。