妻忘鎖家門遭竊自責 夫1句話療癒秒變閃文

台中市梧棲區1戶民宅昨天遭闖空門，女主人自責未鎖好門，導致財物、包包失竊，男主人說錢不見再賺就有，女主人直呼心情被療癒，還將過程上傳網路，竊案秒變暖心故事。

台中市梧棲區卓姓男子住家大門未鎖好遭闖空門，被偷走財物、包包，卓姓男子發現後立刻報警。

女主人事後在網路發文，相當自責由於疏忽讓竊賊有機可乘，但丈夫話語「錢不見就不見了，我再賺就有」，讓她一整天心情都被療癒，且雖心疼包包失竊，丈夫也允諾「賺錢再買一個給妳。」

不少民眾留言指「這種老公太帥了！」女主人也回應「跟情緒穩定的在一起真幸福。」

台中市政府警察局清水分局今天表示，員警已到場採集現場跡證並調閱周邊監視器，全力追緝竊賊。目前已掌握2名犯嫌特徵，將全力偵辦轄區內不法情事、迅速查緝到案，嚴懲不貸。