快訊

嘉義納入陸警範圍！鳳凰颱風最新動態曝光

每天走多久最有助長壽？研究揭關鍵步行時間 可減少早死風險

不斷更新／台東縣率先宣布了！鳳凰颱風來勢洶洶 明是否停班課看過來

妻忘鎖家門遭竊自責 夫1句話療癒秒變閃文

中央社／ 台中11日電

台中市梧棲區1戶民宅昨天遭闖空門，女主人自責未鎖好門，導致財物、包包失竊，男主人說錢不見再賺就有，女主人直呼心情被療癒，還將過程上傳網路，竊案秒變暖心故事。

台中市梧棲區卓姓男子住家大門未鎖好遭闖空門，被偷走財物、包包，卓姓男子發現後立刻報警。

女主人事後在網路發文，相當自責由於疏忽讓竊賊有機可乘，但丈夫話語「錢不見就不見了，我再賺就有」，讓她一整天心情都被療癒，且雖心疼包包失竊，丈夫也允諾「賺錢再買一個給妳。」

不少民眾留言指「這種老公太帥了！」女主人也回應「跟情緒穩定的在一起真幸福。」

台中市政府警察局清水分局今天表示，員警已到場採集現場跡證並調閱周邊監視器，全力追緝竊賊。目前已掌握2名犯嫌特徵，將全力偵辦轄區內不法情事、迅速查緝到案，嚴懲不貸。

台中市 梧棲 網路
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

住家大門未上鎖...2賊進屋偷25萬 清水警方鎖定身分追查

童心未泯？ 美國德州竊賊偷遍14城23家店竟只為了「拿樂高」

大膽竊賊闖入南方澳進安宮洗劫媽祖聖物 兩嫌各5萬元交保

「我們都是媽祖小孩」警察出聲 竊賊淚眼認了洗劫「珊瑚媽祖」

相關新聞

台南安平水域女子墜河又有男浮屍 警籲民眾鳳凰颱風期間勿到海邊

輕度颱風「鳳凰」逼近，中央氣象署持續發布海上及陸上颱風警報，台南市安平區四草大橋今天清晨驚傳女子落海，警消搜尋中；另外，...

北市東區2精品店賣假貨被抄 LV、CHANEL、DIOR都1折賣

台北市林姓、蕭姓女子各在東區經營精品服飾店，聯合向大陸廠商採購LV、CHANEL、DIOR等20餘家品牌的仿冒品，以原價...

花蓮警車陷泥沼 鳳凰颱風豪雨中執勤驚險脫困

受鳳凰颱風與東北季風共伴效應影響，花蓮從昨天晚上開始陸續下大豪雨，馬太鞍溪水暴漲外，光復鄉農田水也有溢流，防汛道路都是泥...

颱風天宜蘭佛光大學傳火警 雲起樓研究室悶燒消防火速撲救

宜蘭的佛光大學傳出火警，校內雲起樓4樓今天下午1時許突然冒出濃煙，消防局獲報派員上山灌救，很快撲滅火勢。今天全縣停班停課...

無視防颱禁令！澎湖釣客漁港垂釣遭舉發 最高可罰25萬

鳳凰颱風來襲，澎湖縣政府昨晚發布禁限制令，要求民眾停止海域和港區活動，但是，今天中午海巡署金馬澎分署發現有民眾違規垂釣，...

影／鳳凰颱風逼近！彰化釣客突意識不清 消防員徒步2公里救援

中央氣象署已發布鳳凰颱風海上陸上颱風警報，1名年約60歲男性釣客今天上午仍到彰化縣芳苑鄉漢寶濕地釣魚時，突身體不適，友人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。